Da Brindisi a Spinnin’ Records: Andrea Fiusco firma con l’etichetta Dance, numero uno al mondo

Il DJ e produttore brindisino firma un contratto discografico per “Amsterdam”, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con RIVERO. Il brano sarà pubblicato da Spinnin’ Records, la prestigiosa etichetta olandese che ha lanciato e pubblicato alcuni dei più grandi nomi della musica dance mondiale.

BRINDISI — Un importante traguardo internazionale per un artista brindisino. Il DJ e produttore Andrea Fiusco ha firmato un contratto discografico con Spinnin’ Records, una delle etichette più importanti e conosciute al mondo nel settore della musica dance ed elettronica.

Il contratto riguarda la pubblicazione di “Amsterdam”, il nuovo singolo realizzato da Andrea Fiusco in collaborazione con il producer RIVERO.

Per comprendere l’importanza di questo risultato basta guardare alla storia dell’etichetta. Fondata nei Paesi Bassi nel 1999, Spinnin’ Records è oggi una delle realtà leader a livello mondiale nella musica elettronica ed è parte di Warner Music Group, una delle principali aziende discografiche internazionali. (Warner Music Group⁠￼)

Nel corso della sua storia, Spinnin’ Records ha pubblicato e contribuito al successo di alcuni dei più importanti artisti della musica dance internazionale, tra cui Martin Garrix, Tiësto, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero, Oliver Heldens, Don Diablo, Fedde Le Grand, Alok, Sam Feldt, Martin Solveig e KSHMR. (Warner Music Group⁠￼)

Tra i brani più celebri legati alla storia dell’etichetta c’è anche “Animals” di Martin Garrix, diventato uno dei brani simbolo della musica elettronica degli ultimi anni. (Warner Music Group⁠￼)

Non si tratta quindi semplicemente della pubblicazione di un nuovo singolo, ma dell’ingresso di un progetto nato a Brindisi all’interno del catalogo di una delle etichette di riferimento della musica elettronica mondiale.

“AMSTERDAM”, BRINDISI INCONTRA IL MONDO

“Amsterdam” nasce dalla collaborazione artistica tra Andrea Fiusco e RIVERO e prende il nome dalla capitale dei Paesi Bassi, città considerata uno dei grandi centri internazionali della musica elettronica e sede di Spinnin’ Records.

Il singolo rappresenta un incontro tra due percorsi artistici e nasce con l’obiettivo di rivolgersi a un pubblico internazionale.

La scelta di Spinnin’ Records per la pubblicazione conferisce al progetto una particolare rilevanza: l’etichetta dispone infatti di una rete internazionale capace di portare le proprie produzioni davanti a un pubblico enorme di appassionati di musica dance. Nel 2026 Warner Music ha descritto Spinnin’ come la “world’s leading dance music label”, sottolineandone una portata digitale superiore ai 40 milioni di appassionati. (Warner Music Group⁠￼)

UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER UN ARTISTA BRINDISINO

Per Andrea Fiusco, la firma rappresenta una delle tappe più importanti del proprio percorso professionale.

Un percorso iniziato a Brindisi, sviluppato attraverso l’attività di DJ e produttore e che oggi raggiunge una delle più prestigiose realtà discografiche internazionali.

La pubblicazione di “Amsterdam” porta quindi il nome di Brindisi all’interno di un circuito musicale seguito in tutto il mondo.

È un risultato che testimonia come anche dalla provincia italiana possano nascere progetti musicali capaci di superare i confini nazionali e arrivare a confrontarsi con i grandi protagonisti della scena internazionale.

“Amsterdam” sarà pubblicato prossimamente da Spinnin’ Records il 27 novembre. L’annuncio verrà fatto attraverso i canali ufficiali degli artisti e dell’etichetta.