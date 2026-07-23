Da Brindisi ai vertici dell’università italiana: la storia di Mario Lloyd Virgilio Martina

Ci sono storie che rendono orgogliosa una città. È il caso di Mario Lloyd Virgilio Martina, brindisino, classe 1976, oggi Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, una delle istituzioni accademiche più prestigiose del panorama universitario italiano. La sua storia inizia a Brindisi, tra le aule del Liceo Classico Benedetto Marzolla, e prosegue all’Università di Bologna, dove si laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Da lì prende avvio un percorso che, passo dopo passo, lo porterà a diventare uno dei più autorevoli studiosi italiani nel campo dell’idrologia, della gestione dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici.

Negli anni ha dedicato la propria attività scientifica a temi che oggi riguardano da vicino la vita di tutti noi: le alluvioni, gli eventi meteorologici estremi, la sicurezza del territorio, la resilienza delle infrastrutture e gli effetti del cambiamento climatico. Ambiti nei quali ha sviluppato ricerche e modelli innovativi, collaborando con università, centri di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali. La sua carriera accademica si è sviluppata principalmente presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, dove ha ricoperto nel tempo ruoli di crescente responsabilità: da ricercatore a professore associato, fino a diventare professore ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia. Successivamente è stato chiamato a ricoprire importanti incarichi istituzionali, tra cui quelli di Preside della Classe di Scienze, Tecnologie e Società e Prorettore per le Relazioni Internazionali. Tra i risultati più significativi del suo percorso vi è il coordinamento del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, una delle più ampie iniziative accademiche italiane dedicate alle sfide ambientali del futuro. Nel corso della sua carriera ha inoltre guidato e coordinato numerosi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, dalla Banca Mondiale e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, contribuendo allo sviluppo di strumenti utili per comprendere e gestire i rischi legati ai cambiamenti climatici. Nel 2021 è arrivato anche un prestigioso riconoscimento internazionale: il premio G20 TechSprint, promosso dalla Banca d’Italia e dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, assegnato a progetti innovativi dedicati all’analisi dei rischi climatici.

Il coronamento di questo lungo percorso è giunto nel 2025, quando Mario Lloyd Virgilio Martina è stato eletto Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia con un consenso ampio e trasversale della comunità accademica. Un incarico di grande prestigio che oggi lo vede guidare una delle realtà universitarie più dinamiche e innovative del panorama nazionale. Una storia di successo che appartiene certamente a lui, ma che in qualche modo appartiene anche a Brindisi. Ad majora