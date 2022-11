DA DOMANI A MESAGNE “DONNE IN SCENA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”

A Mesagne: donne in scena contro la violenza di genere

“Donne in scena” è il titolo della rassegna teatrale ad ingresso gratuito che si terrà presso il teatro comunale di Mesagne dal 27 novembre al 7 marzo, che la Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili della Città di Mesagne, in collaborazione con le A.P.S. Cabiria e Cittadini del mondo e patrocinata dall’Ambito territoriale BR 4, organizza in occasionedella settimana contro la violenza sulla donna. La rassegna, curata dalla direzione artistica di Anna Rita Pinto, Presidente della commissione ideatrice dell’evento, include tre spettacoli incentrati sulla donna con tutti i suoi chiaroscuri e tutti interamente scritti, diretti e interpretate da donne professioniste nell’ambito teatrale.

Il primo spettacolo previsto per domenica 27 novembre alle ore 18:45, è “una donna sola” tratto da un testo di Franca Rame, diretto da Simona Epifani e interpretato da Francesca Epifani. La vicenda si svolge nell’interno di una casa dominata dall’azzurro, dal rosa e dal giallo delle pareti, quei tenui e rilassanti colori protagonisti degli slogan e delle pubblicità degli anni ’50. Gli stessi colori che utilizzava il noto marchio Van Heusen per vendere cravatte agli uomini, puntando tutto su slogan sessisti contro le donne: “Falle capire che è un mondo di uomini”. Anni in cui dall’America abbiamo importato tutti i migliori elettrodomestici, anni in cui si afferma anche lo stile della perfetta casalinga americana: donna felice, madre modello, moglie rispettosa, da chiudere in casa, a chiave.

Il secondo spettacolo previsto per mercoledì 25 gennaio alle ore 20:45 è “Amore e Psiche” di e con Daria Paoletta. Il terzo ed ultimo spettacolo è “Nilde mia –autobiografia non autorizzata di una statua” di Paola Leone con Silvia Lodi e avrà luogo martedì 7 marzo, sempre alle ore 20:45.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il teatro aprirà sempre mezz’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.