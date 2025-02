Da domani a Mesagne la Reliquia di San Giovanni Paolo II

La comunità ecclesiale di Mesagne si prepara ad accogliere la Reliquia di San Giovanni Paolo II, che farà tappa in diverse chiese della città dal 26 febbraio al 2 marzo. Il sacro reliquiario, contenente capelli del Santo Pontefice, arriverà nella Parrocchia SS. Annunziata mercoledì 26 febbraio alle ore 17:30 in occasione della celebrazione eucaristica e vi rimarrà fino al giorno successivo, quando, dopo le 12:00, sarà trasferito nella RSA delle Suore Antoniane.

Il pellegrinaggio proseguirà il 28 febbraio a mezzogiorno con lo spostamento nella Basilica del Carmine, per poi raggiungere, sabato 1° marzo, il Santuario di via Maja Materdona in occasione della giornata dedicata alla Madonna di Mater Domini. Domenica 2 marzo la reliquia sarà accolta al mattino nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina e in serata nella Chiesa Madre, offrendo così ai fedeli cinque giorni di preghiera e raccoglimento davanti al reliquiario del Pontefice Karol Wojtyła.

Si tratta di un reliquiario ex capillis, donato dal cardinale Stanisław Dziwisz, segretario personale di Papa Giovanni Paolo II, alla parrocchia San Marco Evangelista di Teggiano (SA), che condivide il percorso della Rete Marciana. L’evento si svolge in collaborazione con la Rete delle Città Marciane e l’Associazione Nazionale delle Città del SS. Crocifisso (a cui Mesagne ha aderito), coordinate dal segretario Giuseppe Semeraro, con l’assistenza ecclesiastica di don Antonio Quaranta e mons. Pasquale Morelli.