DA DOMANI AD OSTUNI I QUADRI GENERALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Ad Ostuni (Brindisi), il prossimo 27 e 28 luglio, guidati dal Presidente Dario Montanaro, saranno riuniti i quadri generali dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. In una due giorni di celebrazione dei settant’anni di vita del sindacato dei Consulenti, sono previsti interventi di dirigenti nazionali e territoriali e inoltre hanno confermato la loro presenza rappresentan5 di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali nazionali e locali. Nella mattina di venerdì 28 luglio vi sarà l’intervento del Ministro del Lavoro Marina Calderone, con il quale si darà il via alla seconda giornata di lavori. Diversi i temi sui quali, in occasione dell’anniversario, verranno innescate le riflessioni che coinvolgeranno i partecipanti delle tavole rotonde Si comincerà con “Il ruolo sindacale dell’Associazione volgendo lo sguardo alla professione del domani”, che sarà seguito da un approfondimento su “Generazioni a confronto per la crescita professionale”, per poi spingersi alla visione futura su “Il Consulente del Lavoro per una scelta strategica nella gestione dell’impresa”,

e cominciare a interrogarsi sulla questione di come “Affrontare il cambiamento senza

dimenticare le proprie radici”.

Grazie allo spirito associativo, che caratterizza l’azione sindacale, si analizzeranno i modi con cui

garantire “La tutela del Consulente del Lavoro in ogni sede” sempre con la certezza

che “Le tradizioni sono il fondamento, le innovazioni sono le opportunità: fare

rete per la crescita e il benessere comune della categoria e del singolo

professionista”.