DA DOMANI ALL’ANDROMEDA “CINEMA SOTTO LE STELLE”

Un’Estate spettacolare alla Multisala Andromeda di Brindisi

Dal primo Luglio la Multisala Andromeda di Brindisi diventa anche arena.

Oltre alla normale programmazione in sala con l’iniziativa “CINEMAREVOLUTION” 2023 sostenuta

dal Ministero della Cultura, che vede la promozione del costo del biglietto a soli 3,50 euro per tutta

l’estate, dal 1 Luglio l’Andromeda di Brindisi aprirà anche l’Arena negli spazi esterni del Cinema.

Il costo del biglietto per l’ingresso all’Arena Andromeda varia a seconda della programmazione del

film (top film prezzo intero 9 euro), film italiani o europei ( costo biglietto euro 3,50) altri film a 7

oppure 5 euro.

E’ possibile seguire la programmazione delle sale e dell’arena e acquistare i biglietti sull’App

Andromeda Brindisi, sul sito www.andromedacinemas.it oppure scansionando il QRcode visibile

nella grafica in allegato con tutta la programmazione del mese di Luglio dell’Arena Andromeda.

Dopo la costruzione delle 3 nuove sale che ha portato la Multisala Andromeda di Brindisi ad un

totale di 10 sale diventando uno dei multiplex più grandi delsud d’Italia, il Gruppo Lucisano continua

ad investire nella Città di Brindisi con l’Arena Estiva attrezzata con tecnologia audio e video di ultima

generazione per garantire liete serate di Cinema sotto le stelle.