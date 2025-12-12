Da domani appuntamento con “Alla Rosa…c’è piaceri”

Alla ROSA… c’è piaceri” | 13-14 dicembre | Brindisi (rione La Rosa)

Con la presente si ricorda l’appuntamento con “Alla ROSA… c’è piaceri”, iniziativa natalizia alla prima edizione, in programma da domani, sabato 13, fino a domenica 14 dicembre 2025 nel rione La Rosa (Brindisi), nei pressi della Parrocchia San Francesco d’Assisi. L’evento è organizzato da ASD Olivier in collaborazione con la Parrocchia San Francesco d’Assisi, con Patrocinio del Comune di Brindisi e con il sostegno di Associazione San Bao e Falena Record.

Format: street food (trucks di degustazione), musica dal vivo, animazione per bambini, momenti di socialità. Ingresso libero.

Programma di domani, sabato 13 dicembre

Domani, sabato 13 dicembre l’appuntamento è alle ore 18.00 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura dei trucks di degustazione, che proporranno specialità dolci e salate per tutte le età. A seguire sono previste la parata delle mascotte Disney, il raduno dei bikers, la presentazione di un libro dedicato a Brindisi e, dalle ore 20.00, il concerto della band “BLU 70”, che ripercorrerà i grandi successi della musica italiana e internazionale degli anni Settanta e Ottanta.

Programma di domenica 14 dicembre

Domenica 14 dicembre i trucks riapriranno alle ore 18.00, con un percorso di degustazione accompagnato da una dimostrazione artigianale di impasto tipico prevista per le 18.30. La serata proseguirà con un duo musicale dedicato a balli e animazione e con lo show cooking dello chef “Severino”, che preparerà un risotto proposto in assaggio al pubblico, per chiudersi alle 20.00 con un DJ set “WEB” suonando i grandi brani degli anni ’70, ’80 e ’90