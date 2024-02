Da domani due nuove linee urbane per collegamenti diretti con l’ospedale Perrino

Istituzione di 2 nuove linee Urbane per collegamenti diretti con l’Ospedale “Perrino” e novità sul servizio Extraurbano con nuovi collegamenti nel territorio provinciale

Servizi attivi dal 1 marzo 2024

Conferenza Stampa Martedì 5 marzo 2024 – ore 12:00 – Sede STP Zona industriale Brindisi

STP Brindisi comunica l’istituzione di due nuove linee urbane per aumentare i collegamenti con l’Ospedale Perrino di Brindisi, calibrate con particolare attenzione alle esigenze dei dipendenti e dei visitatori:

La linea “31” Paradiso – Centro – Ospedale

La linea “51” Casale – Centro – Ospedale

Il Servizio Extraurbano prevede l’istituzione di numerose corse nel territorio brindisino, tra cui:

Il Presidente di STP Brindisi Avv. Alessandra Cursi ha espresso la propria soddisfazione, condividendola con il CdA e tutta l’azienda, per l’impegno da tutti profuso per il raggiungimento di un obiettivo importante ovvero di integrare il trasporto pubblico nella città ed in provincia di Brindisi attraverso l’istituzione di nuovi collegamenti nel rispetto di specifiche esigenze dei cittadini.

Prendono infatti avvio dal primo marzo i servizi sperimentali che hanno richiesto la messa in campo di una imprescindibile sinergia tra STP e ASL Brindisi, nella persona del suo Direttore Generale e Comune e Provincia di Brindisi, nelle persone del sindaco e presidente. Si tratta di un progetto che ha richiesto un nuovo modello di approccio alle problematiche aziendali ed in particolare con l’utilizzo di tutto il personale disponibile che è nell’attuale dotazione aziendale che la Presidente ringrazia sentitamente.

STP prova a rinnovarsi nelle modalità di azione e quello dei servizi sperimentali rappresenta certamente uno dei primi campi di messa alla prova del servizio fornito ai cittadini

Si terrà martedì 5 marzo 2023 alle ore 12:00, presso la sede di STP Brindisi, SS 613 n. 246 nella Zona Industriale di Brindisi, la conferenza stampa nel corso della quale verranno illustrate tutte le caratteristiche dei servizi.

Alla conferenza stampa saranno presenti:

Maurizio De Nuccio – Direttore Generale ASL Brindisi

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi

Massimiliano Oggiano – ViceSindaco e Assessore ai Trasporti e Mobilità del Comune di Brindisi