DA DOMANI “FOR ALL AGES OF LIFE” DELLA FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI

Il 6 marzo è la Giornata Europea, dal 7 all’11 torna l’iniziativa della Federazione Logopedisti Italiani (FLI)

“For all ages of life”, la logopedia per tutte le età della vita

Dai neonati ai centenari, la logopedia può intervenire per curare moltissimi disturbi

Roma, venerdì 4 marzo 2021 – Balbuzie, dislessia, discalculia, disfagia, disturbo primario del linguaggio, disortografia,

ma anche disturbi di linguaggio acquisiti causate da ictus, prolungata degenza in terapie intensiva, eventi neurologici

degenerativi. Sono solo alcuni dei problemi che, in tutte le età della vita, richiedono l’intervento del logopedista. Un

intervento che nei bambini e negli adolescenti deve essere il più precoce possibile, perché si può sempre risolvere e

accompagnare i ragazzi all’età adulta senza compromettere la loro capacità di interazione con gli altri. “Ma in tutte le

età può essere necessario l’intervento del logopedista – spiega la presidente FLI, Tiziana Rossetto – a partire dal

neonato fragile in terapia intensiva neonatale per favorire le funzioni orali, o per acquisire la propria capacità di

linguaggio, o in un adulto dopo un attacco ischemico, come dopo una lunga degenza in terapia intensiva come questi

due anni di pandemia ci hanno insegnato, o a seguito di interventi chirurgici dovuti alle malattie oncologiche degli

organi fonatori. Anche gli anziani possono avere grandi benefici da un percorso logopedico, in caso di disfagia, cioè la

difficoltà a deglutire. Insomma, la professione del logopedista è fondamentale in diversi ambiti ed età”.

Per avere tutte le informazioni, per domande o dubbi, la Federazione Logopedisti Italiani, come ogni anno in

occasione della giornata europea del 6 marzo, apre i suoi spazi ‘virtuali’ e il suo telefono ai cittadini. Quest’anno

linee aperte dal 7 all’11 marzo, dalle 10 alle 12, al numero 346.9557891, email sempre a disposizione all’indirizzo

info@fli.it e un sito con tantissime informazioni all’indirizzo www.fli.it.