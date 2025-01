Da domani in edicola “Trezerocinque”

Sarà in edicola da venerdì 31 il numero di gennaio di Trezerocinque, il mensile di basket diretto da Mino Taveri, che analizza da vicino le vicende della squadra brindisina oltre a spaziare nell’intero panorama cestistico italiano.

Il primo numero del nuovo anno arriva in edicola dopo la splendida doppietta della Valtur Brindisi ai danni delle due regine del campionato, Udine e poi Rimini, confermando il gran salto di qualità evidenziato dalla squadra di Piero Bucchi.

“Nel momento cruciale della stagione finalmente si comincia a vedere quello che era nelle intenzioni in estate della società e del tecnico brindisino – osserva il direttore di Trezerocinque Mino Taveri – sono state due vittorie frutto di una solidissima compattezza difensiva e di un nuovo modo di giocare in attacco, fatto di ricerca continua del passaggio giusto e del tiro raramente forzato dai ragazzi in maglia Valtur. L’innesto fulmineo di Brown, cognome che dalle nostre parti porta evidentemente bene, ma soprattutto l’avere a disposizione finalmente e, ripeto, finalmente, gente come De Vico e Vildera, attesi per lunghi mesi, ha cambiato inevitabilmente il volto della squadra. E ora Brindisi comincia a mettere paura a tutti”.

In questo numero la gran voglia e determinazione per il raggiungimento dei playoff nella posizione migliore è espressa da Tommy Laquintana, personaggio di copertina, spazio anche a uno dei giovani più promettenti del roster di Bucchi come Fantoma e un faccia a faccia con il tecnico di Torino Matteo Boniciolli, oltre alle consuete rubriche di approfondimento tecnico-tattico.

Trezerocinque di gennaio sarà in edicola da venerdì 31.