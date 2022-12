DA DOMANI LAVORI STRADALI IN VIA MATERDOMINI

Il Comune di Brindisi informa che per consentire i lavori di scavo in trincea per la posa di cavi elettrici in via Materdomini per conto di Enel, sono stati disposti con ordinanza dirigenziale, dal 14 dicembre al 18 dicembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, la chiusura parziale del tratto stradale interessato dai lavori con il restringimento di una porzione di carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato.