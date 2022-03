DA DOMENICA NAVETTA GRATUITA PER IL PALAPENTASSUGLIA

Da domenica 6 marzo navetta gratuita per il Palapentassuglia

Il Comune di Brindisi, in occasione delle partite della New Basket Brindisi che si giocheranno al Palapentassuglia, a partire da domenica 6 marzo, metterà a disposizione degli spettatori il servizio di navetta gratuita con i mezzi Stp.

I fruitori avranno l’obbligo di avere Green Pass e mascherina Ffp2.

La navetta partirà dal parcheggio di via Spalato alle ore 17 mentre il ritorno è previsto alle 20. Sono previste le fermate in via Spalato, viale Aldo Moro e via Sant’Angelo.