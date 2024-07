Da Fials, Cimo Fesmed e Anaao Assomed accuse infondate, la risposta della Asl

La direzione strategica della Asl Brindisi ha annullato la riunione con i sindacati in programma venerdì mattina, a causa di un impegno urgente per affrontare il tema dell’internalizzazione dei lavoratori del San Raffaele di Ceglie Messapica. La Asl risponde alle dichiarazioni di Fials, Cimo Fesmed e Anaao Assomed, in merito al rinvio della convocazione per la procedura di “raffreddamento” dello stato di agitazione promosso dalle organizzazioni sindacali.

La Asl sottolinea che è pretestuoso accusare la direzione strategica di irresponsabilità e inadempimento, considerato che gli impegni istituzionali sopraggiunti nella tarda mattinata di ieri, erano finalizzati a definire urgentemente la vicenda del San Raffaele di Ceglie Messapica e le sorti dei dipendenti, a riprova della attenzione che la direzione di questa Asl riserva a tutti i lavoratori.