DA GIOVEDI’ IN EDICOLA “TREZEROCINQUE” DI NOVEMBRE

Sarà in edicola il prossimo giovedì 16 il numero di novembre di Trezerocinque, il mensile di basket diretto da Mino Taveri. In copertina Joonas Riismaa, la guardia estone della New Basket Brindisi, che assieme ai suoi compagni di squadra sta vivendo in prima persona il momento particolare della squadra brindisina.

“E’ forse il momento più difficile della gestione Marino – dichiara il direttore di Trezerocinque nel presentare il prossimo numero in edicola – dopo anni di ricche soddisfazioni e traguardi di primo livello, la squadra di basket cittadina si trova ad affrontare una situazione di classifica decisamente non preventivabile a inizio stagione. Alcuni errori di valutazione ma soprattutto una serie infinita di disavventure di carattere fisico, hanno fatto precipitare il roster brindisino in fondo alla classifica. Ma come leggerete nell’intervista a Riisma, non manca affatto ancora la fiducia all’interno del gruppo di poter risalire piano piano la china, consapevole che le potenzialità della squadra possano ancora essere espresse.”

All’interno del magazine, oltre alle consuete rubriche di tecnica e tattica, riflettori puntati sulla Virtus Bologna, una delle prossime temibili avversarie della Happy Casa, con le parole dell’ex Bruno Mascolo, mentre sempre a proposito di ex, scopriremo come è stato l’inizio di stagione di alcuni fuoriclasse che hanno vestito la canotta biancoazzurra nel recente passato e oggi protagonisti in Eurolega.

“L’augurio è che la società possa ancora una volta correre ai ripari riuscendo a rimediare alle defezioni nel roster ricorrendo sul mercato – conclude Taveri – e dando al nuovo coach nuove armi per rimediare alla brutta situazione sin qui creatasi. Non sarà facile ma, come nel titolo di Trezerocinque, l’unica cosa da fare adesso è “crederci”.

