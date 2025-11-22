Da lunedì 24 novembre sarà chiuso il sottopassaggio ferroviario di via Appia

Proseguono ad essere attivi i cantieri per la riqualificazione della stazione di Brindisi per renderla accessibile a tutti e connessa al contesto urbano. Nell’ambito di tali attività, le società interessate hanno comunicato che da lunedì 24 novembre 2025 sarà chiuso il sottopassaggio ferroviario di via Appia. Esso sarà interessato da “saggi”, cioè da indagini preliminari sul terreno e sulle strutture esistenti, eseguite per conoscere le condizioni reali prima di avviare i lavori di cui all’appalto.

Seguirà informazione sulla riapertura.