Da lunedì i nuovi centri di conferimento per la raccolta differenziata nella città di Brindisi

Lunedì 2 novembre c.a. saranno inaugurati i nuovi Centri di conferimento

Formativo della raccolta differenziata, spazi progettati per servire i cittadini,

coniugando efficienza nei conferimenti ed educazione ambientale.

Le aree sono interamente recintate, presidiate da personale qualificato e

dotate di sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24, volto a garantire

la massima sicurezza e a prevenire conferimenti illeciti.

All’interno gli utenti potranno conferire carta, plastica e metalli, organico e

vetro.

La vera novità del centro consiste nella parte “formativa”: la presenza fissa

di operatori dedicati permetterà ai cittadini di ricevere informazioni in tempo

reale sul corretto conferimento dei materiali, sciogliendo ogni dubbio e

promuovendo le buone pratiche del riciclo.

L’Amministrazione Comunale e l’azienda appaltatrice per i servizi di igiene

urbana TeknoService S.r.l. invitano la cittadinanza a scoprire questo nuovo

servizio e a collaborare attivamente per rendere Brindisi una città sempre

più pulita, accogliente e rispettosa dell’ambiente.

Lunedì 2 novembre per le ore 9.00 l’Assessore all’igiene Urbana, dott.ssa Livia Antonucci, sarà presente presso il Punto di Conferimento di via Spalato per illustrare le modalità di conferimento e la funzionalità dei nuovi punti formativi.