Da Lunedì lavori sul cavalcavia di Bozzano. Ass. Elmo: “L’obiettivo è di aumentare la sicurezza per i pedoni”

L’Amministrazione Comunale di Brindisi ha deciso di mettere in sicurezza anche per i pedoni il cavalcavia di via Martiri delle Ardeatine che collega il rione Commenda con il rione Bozzano e con la zona industriale. Il cantiere aprirà i battenti ad inizio di settimana ed i lavori dovrebbero concludersi (compatibilmente con eventuali interruzioni per condizioni meteo avverse) entro il mese di giugno. Si procederà con il rifacimento del cordolo su cui attualmente è collocata la recinzione. Dopo di che si procederà con la realizzazione di un guard rail e con l’apposizione di una rete di protezione antiscavalco. “In realtà – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – si è deciso di mettere il cavalcavia in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. Sarà ripristinato anche il marciapiede centrale, così come saranno ritinteggiati i pali della pubblica illuminazione. Insomma, si restituirà sicurezza e decoro ad un cavalcavia attraversato quotidianamente da migliaia di cittadini”.