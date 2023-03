DA MARTEDI’ A GIOVEDI’ RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VIA BENEDETTO BRIN

Il Comune di Brindisi informa che per consentire lavori di ripristino del manto stradale per precedenti interventi di realizzazione dell’impianto elettrico interrato, in via Benedetto Brin, da martedì 28 marzo a mercoledì 30 marzo 2023 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, è stato disposto con delibera dirigenziale il divieto di transito nel senso di marcia in direzione Casale.

I veicoli in transito su via Ciciriello in direzione Casale giunti all’intersezione con la via A. Vespucci avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima.

I veicoli in transito su via Nicola Brandi o Ruggero De Simone in direzione Casale avranno l’obbligo di svolta in via Ciciriello e giunti alla rotonda con via provinciale S.Vito potranno tornare indietro per procedere in via A. Vespucci.