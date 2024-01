Da mercoledì in edicola “Trezerocinque”

Sarà in edicola il prossimo mercoledì il primo numero del 2024 del mensile di basket Trezerocinque, diretto da Mino Taveri e che arriva in edicola all’indomani della prima vittoria in trasferta della New Basket Brindisi. Personaggio di copertina la guardia statunitense Xavier Sneed, uno dei giocatori più produttivi e spettacolari del roster brindisino e già sotto osservazione da parte di molti club del nostro campionato.

“La prima vittoria lontana dal Pala Pentassuglia speriamo dia ulteriore slancio a una impresa che comunque rimane ancora molto difficile da realizzare – sottolinea il direttore del magazine di basket – e soprattutto speriamo che la società faccia un ulteriore sforzo economico per potenziare un roster brindisino comunque ancora molto debole sotto i tabelloni. Non sarà facile, il tempo che rimane è sempre di meno ma siamo certi che il presidente Marino farà tutto il possibile per raggiungere la permanenza nella massima serie.”

Così come già Laszewski nello scorso numero, anche Sneed questo mese mostra ancora fiducia intatta nella possibilità che Brindisi raggiunga la salvezza.

“La guardia di Saint Louis ha raggiunto uno standard qualitativo notevole – conclude Taveri – speriamo diventi anche il vero trascinatore per i suoi compagni in un finale di stagione che si preannuncia molto infuocato. I conti si faranno alla fine, per il momento c’è solo una strada: rimanere uniti, dentro e fuori dal campo, e provare a e raggiungere quello che oggi appare ancora molto, molto difficile.”

In questo numero di Trezerocinque occhi su una delle prossime avversarie della New Basket, la Bertram Derthona del nuovo coach De Raffaele, oltre a un approfondimento in previsione del prossimo appuntamento con la Coppa Italia.

E come sempre puntuali le rubriche di approfondimento tecnico tattico, oltre a uno sguardo al basket delle minors.

Trezerocinque di gennaio sarà in edicola mercoledì 31 gennaio.