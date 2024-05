Da mercoledì in edicola “Trezerocinque”

Sarà in edicola il prossimo mercoledì il numero di aprile di Trezerocinque, il mensile di basket diretto da Mino Taveri, all’indomani della chiusura della stagione regolare e dell’emissione degli ultimi verdetti, ovvero la definizione della griglia playoff e la retrocessione di Pesaro in serie A2.

“Dopo 12 anni Brindisi e dopo 17 la società marchigiana, la massima serie perde due società molto importanti nel panorama cestistico nazionale – sottolinea Mino Taveri – dopo una stagione che ha vissuto parallelismi negativi simili che hanno accompagnato la discesa in A2 di due società che nell’ultimo decennio sono state spesso protagoniste. Ora, a Pesaro come a Brindisi, si dovranno smaltire in fretta la delusione e l’amarezza, non sarà facile, per cominciare a pensare alla ricostruzione e alla pronta risalita. I proclami di rivincita sono stati immediati da parte delle due dirigenze, il che lascia molto ben sperare per l’immediato futuro.”

All’interno di questo numero il quadro completo dei playoff che prenderanno il via nel weekend 11-12 maggio, un’ulteriore analisi della stagione brindisina e un plauso alle due squadre rivelazione della stagione, le ex neo promosse Pistoia e Cremona, con i toscani che si preparano anche per l’avventura playoff, società che non si sono perse d’animo dopo la retrocessione e sono rientrate alla grande nel basket dei grandi.

“Pistoia e Cremona possono fungere da esempio anche per Brindisi – conclude il direttore di Trezerocinque – due società che hanno saputo riprogrammarsi comprendendo da subito la nuova realtà in cui erano state proiettate. Speriamo che la società del presidente Marino sappia fare subito lo stesso.”

All’interno di questo numero spazio alle consuete rubriche tecnico-tattiche e arbitrali, e ampio panorama sull’epilogo dei campionati minori brindisini.

Trezerocinque sarà in edicola da mercoledì 8 maggio