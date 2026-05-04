Da mercoledì in edicola Trezerocinque

Sarà in edicola alla vigilia della prima gara dei quarti di finale dei playoff promozione, il numero di aprile di Trezerocinque, che dedica ampio spazio alla post season che deciderà chi accompagnerà Scafati nel grande salto.

In copertina l’uomo chiamato a risolvere i problemi offensivi della New Basket, Khalil Ahmad, guardia statunitense già visto la scorsa stagione con la maglia di Pesaro.

“Ahmad da solo non potrà certo risolvere tutti i problemi evidenziati nel finale di stagione regolare dalla squadra di Bucchi – sottolinea il direttore Mino Taveri – c’è la necessità che il gruppo si ricompatti, e velocemente, e diventi tutt’uno rivolto all’unico obiettivo possibile. Inutile soffermarsi ora su quello che è stato e sugli errori commessi, il coach della Valtur sa benissimo di cosa c’è bisogno per rivitalizzare un roster che pure ha mostrato in regular season di non aver nulla da invidiare alle altre formazioni. L’ultimo mese di gare deve essere dimenticato, ora comincia un altro campionato e come tale deve essere affrontato nel migliore dei modi. Le somme si tireranno alla fine”.

Oltre al profilo di Ahmad, spazio all’interno di questo numero alla trionfatrice del campionato, la Scafati di Vitucci e Mascolo, e ampia presentazione degli accoppiamenti playoff, a cominciare da quello che vedrà Brindisi opposta a Verona.

Non mancheranno come sempre le rubriche di approfondimento tecnico-tattico, quelle arbitrali e le pagine dedicate alle Minors.

Trezerocinque sarà in edicola da mercoledì 6 maggio