DA OGGI A BRINDISI “IL BASTIONE E LA CAROTA” SU BUON CIBO E SANA AGRICOLTURA

Il Bastione e la carota

Da venerdì e fino a domenica, un evento sul buon cibo e sulla sana agricoltura, con un programma ricco di appuntamenti.

Il tema centrale è l’agricoltura biologica che per il WWF è fondamentale. Serve una forte alleanza tra cittadini-consumatori e agricoltori per raggiungere l’obiettivo del 25% della superficie agricola utilizzata certificata in biologico entro il 2027 e puntare al 40% entro il 2030.

L’agricoltura biologica, oltre a fare bene alla nostra salute, tutela anche la straordinaria biodiversità del suolo, dove vivono innumerevoli forme di vita che contribuiscono a mantenere fertili e in salute i terreni, a mitigare il cambiamento climatico, a immagazzinare e depurare l’acqua, prevenire l’erosione.

L’evento ospita anche la personale mostra d’arte “Bestiari”, dell’artista ostunese Franco Farina, inaugurata lunedì scorso e visitabile fino a domenica 16 aprile.

Si comincia venerdì𝟭𝟰 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲

Orecchiette a Tavola!! a cura di WWF

𝟭𝟳.𝟯𝟬 – Tavola Rotonda:

Il Biologico oggi, sul campo e a tavola: mangiare buono, pulito e giusto. Cos’è un bio distretto e come realizzarlo a Brindisi e Provincia. Parliamone con esperti, produttori e cittadini. A cura di GAS-WWF : Lara Marchetta; FORUM Agricoltura SOCIALE Puglia: Fabrizio Guglielmi; AIAB Puglia: Patrizia Masiello. Gianfranco Ciola: agronomo esperto in sviluppo rurale. Fabrizio Chetrì: Food Policy città di Lecce

𝟭𝟱 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲

𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬

MERCATO Piccoli Produttori e Artigianato

Degustazioni e presentazione di aziende e produttori. A cura di GAS-WWF

𝟭𝟳.𝟯𝟬 – Cibi sintetici e grilli a tavola, dove andremo a finire… I “Nuovi cibi, opportunità o profitti?” Dott. Agostino GRASSI

Dietologo- Nutrizionista

𝟮𝟬.𝟬𝟬 Proiezione film “MADRE NOSTRA “ Incontro con l’Autore.

Un viaggio emozionante alla ricerca di storie di redenzione “Mi chiamo Lorenzo Scaraggi e viaggio a bordo del mio vecchio camper del 1982 alla ricerca di storie, di incontri, di strade che vale la pena percorrere”

* Cena Sociale: porta qualcosa e mangia con noi

𝟭𝟲 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲

𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯.𝟬𝟬 * Svuotacantine Piccola vendita privata di oggetti usati a cura di GAS-WWF

𝟏𝟐.𝟎𝟎 APERITIVO con…

Banca ETICA Presentazione di Banca Etica e delle sue attività BANCA ETICA – Pasquale Barba e Anna Rosa Tamburrano del GIT Salento di Banca Etica

𝟏𝟕.𝟎𝟎 Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

E’ ora di mangiare sano! WWF

𝟏𝟕.𝟎𝟎 Nutri-amoci di Emozioni

Laboratorio e presentazione del libro Esiste una relazione tra mente-corpo ed emozioni?

Dott.ssa Eliana MINARDI- Counselor, operatrice del benessere e in tecniche di Riequilibrio Psicofisico Bionaturali

𝟏𝟖.𝟑𝟎 ETHNIC COOK

Bari Esperienza di ristorazione etnica e inclusione sociale Ana ESTRELA – Presidente della Associazione Afro brasiliana “ORIGENS”

𝟐𝟎.𝟎𝟎 *Aperitivo Etnico – Ethnic Cook

*Eventi su prenotazione: Info e prenotazioni 3396542434-3703227665

Vi aspettiamo al Bastione Carlo V (porta Mesagne, via Bastioni San Giorgio, 64