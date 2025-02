Da oggi in servizio la nuova motovedetta della Guardia Costiera

Dalla data odierna è in servizio presso la Guardia Costiera di Brindisi una nuova motovedetta d’altura dedicata a ricerca e soccorso in mare, operativa ed impiegabile 24/7, 365 giorni all’anno, con un equipaggio dedicato composto da 4 militari del Corpo delle Capitanerie di Porto.

L’unità, presentata al pubblico lo scorso mese di gennaio, fa parte di un innovativo progetto concepito, per caratteristiche tecniche, ad assolvere in maniera efficiente e prolungata a missioni di ricerca e soccorso d’altura, salvaguardando così la vita umana in mare. Lunga circa 18 metri, larga 4,5 metri e con un’immersione di 1,15 metri, la motovedetta ha un’autonomia di circa 300 miglia nautiche e sviluppa una velocità di punta di 35 nodi.

Concepita per garantire massima sicurezza sia all’equipaggio sia ad eventuali naufraghi, la CP 335 è munita di moderni sistemi di navigazione e condotta dell’unità nonché di diversi accorgimenti tecnici utili ad agevolare il recupero di persone a mare e soggetti infortunati/traumatizzati.