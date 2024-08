Da oggi via del Mare sarà Viale Domenico Mennitti

Breve ma intensa cerimonia, carica di emozioni, questa sera nei pressi della Stazione marittima per l’intitolazione all’ex sindaco, parlamentare ed europarlamentare Domenico Mennitti della ex via Del Mare, nel giorno del suo compleanno. Mennitti è morto nell’aprile del 2014, durante il suo secondo mandato da primo cittadino. La cerimonia si e’ tenuta alla presenza del sindaco Marchionna, dei familiari più stretti di Mennitti, di alcuni consiglieri comunali e di tanti cittadini. L’iniziativa e’ partita dal consigliere comunale Roberto Quarta ma e’ stata approvata in assise consiliare all’unanimità. Ha condotto la manifestazione il collega Antonio Celeste.