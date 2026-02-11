“Da quando ti ho trovato”. Presentato il libro di don Cosimo Schena

Ultimo appuntamento questa sera per la Rassegna del Chiostro, la presentazione itinerante di alcuni libri curata da Francesca Romana Intiglietta. Ospite per l’ultimo evento presso la Chiesa Santa Lucia, don Cosimo Schena, il prete più social d’Italia perche’ utilizza i vari social per diffondere la fede in Cristo e in Dio. Ma don Cosimo, parroco della Chiesa al quartiere La Rosa, e’ anche noto per l’amore che riversa agli animali. E un animale, precisamente il suo cane Tempesta, con lui da nove anni, lo ha spinto a scrivere il

libro “Da quando ti ho trovato”. Un incontro con Tempesta che lui stesso ha definito importante per la vita di entrambi. Ma l’amore per gli animali e’ un modo per parlare di amore in generale, verso il prossimo, verso Dio. Ha moderato la collega Maria Di Filippo. Ha introdotto Francesca Romana Intiglietta. E’ intervenuto anche don Mimmo Roma.