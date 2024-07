Da sabato chiude il centro storico nelle ore serali. E i parcheggi?

C’è voluto tanto tempo e soprattutto qualche sollecitazione pubblica da parte del consigliere Roberto Quarta per convincere l’Amministrazione Comunale a recuperare il tempo perduto ed a emettere un’ordinanza sindacale con cui si stabilisce che da sabato prossimo, 27 luglio, fino al 30 settembre, viene istituita una zona a traffico limitato che abbraccia sostanzialmente tutto il centro storico, con l’interdizione al traffico automobilistico dalle ore 21 alle due del mattino.

Si tratta di una boccata di ossigeno per ristoranti che hanno i dehors e per i locali della movida che si affacciano proprio sulle strade a ridosso di piazza Duomo e di piazza Matteotti. Resta inspiegabile il fatto che si sia atteso tutto il mese di luglio prima di intervenire.

Nella stessa ordinanza si stabilisce l’apertura 24 ore su 24 del parcheggio interno della scuola Salvemini e la possibilità di utilizzo del parcheggio della Conad di via Dalmazia.

Stiamo parlando, insomma, di rimedi assolutamente insufficienti per fronteggiare il gravissimo problema della carenza di posti-auto. Soluzioni decisamente più efficaci sarebbero potute risultare quelle legate all’utilizzo delle aree di sosta del Brinpark, del centro commerciale Le Colonne, del collegio navale e del parco del Cillarese. Il tutto, ovviamente, collegato ad un servizio di trasporto pubblico. Il che non è stato realizzato, a dimostrazione del fatto che ancora una volta si è andati avanti con l’improvvisazione, ignorando le sollecitazioni delle associazioni di categoria e degli stessi cittadini. A partire da sabato, quindi, più spazio per la movida, ma per arrivarci sarà la solita impresa e chi arriva dai comuni limitrofi alla fine preferirà non avventurarsi in una città priva di parcheggi.

Intanto sull’argomento nel tardo pomeriggio è giunta da Palazzo di Città questa nota:

E’ volontà di questa Amministrazione Comunale individuare provvedimenti in materia di traffico e circolazione finalizzati ad evitare la commistione dei flussi veicolari e pedonali nella zona Centro durante la stagione estiva, nella quale è previsto un significativo incremento dei flussi veicolari e pedonali, composti sia da turisti che da cittadini locali, anche intraprendendo politiche volte ad incentivare la mobilità sostenibile, in particolare nel centro storico della città a favore dell’impiego di veicoli a basso impatto ambientale.

A tal proposito, con Ordinanza Sindacale N. 48 del 24 luglio 2024, si è regolamentata la limitazione dei flussi veicolari serali del centro cittadino durante la corrente stagione estiva.

Pertanto, si informano i residenti ed i domiciliati interessati, intestatari dei veicoli, che da lunedì 29 luglio p.v. potranno recarsi presso gli uffici comunali del Settore Lavori Pubblici per presentare richiesta di pass per le aree interdette al transito veicolare riportate nella medesima ordinanza.

Per esigenze tecnico-operative, per la prima settimana di validità dell’Ordinanza, sarà sufficiente esporre nell’autovettura il pass rilasciato lo scorso anno.