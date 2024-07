Da sabato in edicola “Trezerocinque”

Sara in edicola dal prossimo sabato 6 luglio l’ultimo numero stagionale del magazine di basket Trezerocinque, un appuntamento che già proietta la tifoseria biancoazzurra verso il nuovo campionato di A2 che la New Basket Brindisi affronterà dal prossimo fine settembre. In questo numero prime proiezioni verso il lotto delle partecipanti e primi ritratti dei nuovi giocatori chiamati a formare il roster della società del presidente Marino.

“Inutile ormai voltarsi indietro – sottolinea il direttore Mino Taveri – ora si deve solo guardare con fiducia al lavoro che coach Bucchi e lo staff della società stanno facendo e continueranno a fare, in questa calda estate, per allestire una squadra che possa lottare al vertice del prossimo campionato. Che sarà molto duro, come evidenziamo all’interno di quest’ultimo numero stagionale, dando un primo sguardo a come avversarie di rango dello spessore di Cantù, Bologna, Pesaro e tante altre, si stanno preparando alla prossima stagione. L’arrivo del nuovo main sponsor e i giocatori chiamati dal coach lasciano intravedere comunque la grande volontà della società brindisina di recitare l’anno prossimo un ruolo da protagonista. Ci sarà da lottare ma speriamo anche da esaltarsi e divertirsi”.

Ma Trezerocinque festeggia con questo numero anche un compleanno importante, spegnendo 150 candeline, un lungo cammino che ha raccontato in questi anni le vicende del basket italiano e internazionale.

“Candeline che spegniamo con orgoglio – conclude il direttore del magazine – evidenziano come Trezerocinque sia davvero un esempio unico in tutto il panorama editoriale cestistico italiano. Per questo continueremo a raccontarvi ogni mese tutto ciò che ha il sapore del nostro sport preferito, ovvero la pallacanestro”.

Trezerocinque sarà in edicola da sabato 6 luglio