DA VENERDI’ IL “MESSAPIAN WINE SUMMER FEST” A SAN GENNARO E CAMPO DI MARE

La prima edizione del “MESSAPIAN WINE SUMMER FEST” è un evento entusiasmante che nasce grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comunali di San Pietro V.co e di Torchiarolo. Questo festival è sinonimo di coinvolgimento della filiera vinicola globale e si svolgerà nelle incantevoli marine di Torchiarolo e San Pietro Vernotico, che offrono una vista mozzafiato sulle acque limpide dell’Adriatico, una delle coste più belle del Salento.

Dal 21 al 23 luglio, tre giorni saranno dedicati allo sviluppo delle relazioni tra produttori, acquirenti e stakeholders, per condividere esperienze e competenze. Il MESSAPIAN WINE SUMMER FEST accoglierà i Wine lovers nel cuore del lungomare “Marinai di Italia” a Torre San Gennaro e nel Piazzale “Panoramicò” a Campo di Mare.

Questo importante appuntamento estivo a San Pietro Vernotico si propone di valorizzare la tradizione vitivinicola e gastronomica, il territorio e il mare in modo creativo. Musica, buon vino, cibo delizioso, artisti di strada e tanto divertimento saranno protagonisti dell’evento.

La Sindaca Argentieri e l’amministrazione comunale continuano a generare idee e opportunità per il territorio, e questo festival ne è la dimostrazione. Siamo pronti ad accogliere un evento che valorizza il vino, il cibo e la cultura della nostra città, legandoci ai numerosi viaggiatori in movimento. Ringraziamo quindi la Proloco Turchellis, Lab Communications e il Comune di Torchiarolo per il loro contributo.

Il compito dell’amministrazione comunale è quello di accompagnare il territorio nello sviluppo della cultura e valorizzare percorsi partecipati. I tre giorni del festival saranno all’insegna della musica e dell’arte, ponendo al centro il nostro prezioso patrimonio enogastronomico, una ricchezza inestimabile che merita costantemente di essere valorizzata.