Da venerdì in edicola “Trezerocinque”

Sarà in edicola dal prossimo venerdì, l’ultimo numero stagionale del magazine di basket Trezerocinque, diretto da Mino Taveri, che manda definitivamente nel cassetto la stagione cestistica 2024/2025.

Come ogni anno, spazio alle considerazioni finali del presidente della società brindisina Fernando Marino, che tira le somme della stagione trascorsa ma soprattutto si proietta su quella futura, cominciata sotto i migliori auspici, vista la rapidità con la quale Brindisi ha concluso importanti operazioni di mercato.

“Un segnale di idee chiare – sottolinea il direttore Mino Taveri – da parte della società e del suo allenatore, idee che Marino e il suo staff hanno voluto subito concretizzare per poter programmare l’ultimo colpo, quello del secondo straniero, con più tranquillità. Brindisi ripartirà nel campionato di A2 forte dell’esperienza accumulata in quello trascorso, dove la fortuna non è stata certo amica del gruppo di coach Bucchi. Ora l’ultimo tassello e poi ancora una volta la città sarà pronta a sostenere i propri beniamini.”

All’interno di quest’ultimo numero stagionale, oltre alle consuete riflessioni tecnico-tattiche nelle rubriche dedicate, spazio alle considerazioni finali di una stagione cestistica che ha consegnato il secondo pass per la serie A a Cantù e il tricolore alla Virtus Bologna.

“Contenti per il successo personale di Sandro Santoro, gm della squadra canturina – conclude Taveri – raccogliamo anche i consigli di un dirigente che sa quanto sia difficile conquistare la promozione nella massima serie. Brindisi si ripresenterà ai nastri di partenza più agguerrita che mai, ma sarà un’altra stagione lunga e massacrante.”

Trezerocinque sarà in edicola dal prossimo venerdì 4 luglio.