Da venerdì in edicola “Trezerocinque” di novembre

Sarà in edicola dal prossimo venerdì il numero di novembre di Trezerocinque, il mensile di basket diretto da Mino Taveri. Alla vigilia della trasferta delicata in casa della Fortitudo, la squadra di Bucchi ha ripreso a marciare dopo il doppio stop con Forlì e Verona.

“Alti e bassi che devono essere capitalizzati e trasformati in processo di crescita di una squadra sicuramente di alto livello – sottolinea il direttore di Trezerocinque – ma quello che conta in questo momento è che Brindisi sia stabilmente nel gruppone di testa, da lì non dobbiamo più staccarci e continuare a crescere. Inutile al momento pensare ai traguardi finali, quello che conta è ora inserire definitivamente Blake Francis nei meccanismi di squadra e sperare che la dea bendata non ci volti le spalle. Al resto penserà come sempre l’ottimo Bucchi a gestire gli equilibri all’interno di un roster in cui la presenza di un leader come Andrea Cinciarini è un lusso che pochi in questa categoria possono permettersi.”

All’interno di questo numero, il magazine ospita interviste a Gabriele Miani e Matteo Fantinelli, uomo di punta della Fortitudo Bologna, prossima avversaria della Valtur.

Presenti come sempre i consueti focus sul resto dei campionati con particolare attenzione a tutto ciò che ruota attorno al basket brindisino, oltre che le consuete rubriche di approfondimento tecnico-tattico.

Trezerocinque di novembre sarà in edicola da venerdì 7