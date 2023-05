DA VENERDI’ IN EDICOLA “TREZEROCINQUE”

Sarà in edicola dal prossimo venerdì il numero di maggio del mensile di basket Trezerocinque.

La rivista diretta da Mino Taveri, dà ampio spazio allo scossone che ha investito la New Basket Brindisi dopo la decisione di interrompere il rapporto con il coach Frank Vitucci, ospitando le parole del coach e quelle del presidente Marino.

“La società ha preso senz’altro una decisione sofferta – dichiara il direttore di Trezerocinque – così come lo stesso allenatore veneziano avrebbe voluto continuare per altri anni la sua avventura a Brindisi. Decisioni che vanno rispettate perché nel diritto di chi le prende, a noi piace oggi sottolineare quanto di buono ha fatto Vitucci nei suoi 5 anni e mezzo sulla panchina del Pala Pentassuglia, le due finali di Coppa Italia e un secondo posto in stagione regolare rimarranno nella storia di una delle società più rispettate nel mondo della pallacanestro italiana.

Peccato solo – prosegue Taveri – che Vitucci non abbia potuto, nell’ultima gara casalinga della stagione contro la Virtus, ricevere di persona il giusto applauso della tifoseria brindisina causa squalifica, ma il riconoscimento per quanto fatto gli sarà tributato quando a Brindisi ci tornerà da avversario.”

Con i playoff che si avviano a designare le due finaliste per il titolo di campione d’Italia, all’interno del prossimo numero di Trezerocinque spazio all’epilogo che ha avuto la stagione di Eurolega e occhio anche allo spettacolo della NBA e delle sue finals, oltre ai consuete rubriche tecnico-tattico e allo spazio riservato ai campionati giovanili.

Trezerocinque sarà in edicola da venerdì 2 giugno