Dal 27 al 29 novembre al Teatro Comunale di Mesagne, tre appuntamenti con Zelig Lab tra volti televisivi, stand-up comedy e nuovi talenti. Intanto continua il Black Friday con biglietti a prezzi eccezionalmente ridotti.

C’è chi racconta le contraddizioni della società, chi trasforma la quotidianità in ironia e chi affronta temi importanti attraverso una risata. Sono i protagonisti di BPA Comedy 2026, che dal 27 al 29 novembre porterà al Teatro Comunale di Mesagne undici artisti e tre spettacoli di Zelig Lab, tra comicità pugliese, volti televisivi e nuovi talenti.

Ad aprire il festival, venerdì 27 novembre alle ore 21:00, sarà Cinzia Marseglia con MBAA – La Puglia Comica a Mesagne. Insieme a lei Daniela Baldassarra, Antonello Taurino e Pietro Maggio, per una serata che valorizza la comicità pugliese, tra satira, teatro e stand-up comedy.

Sabato 28 novembre alle ore 21:00 spazio a Una serata di comicità senza confini, condotta da Davide Paniate, storico volto di Zelig. Sul palco Nathan Kiboba, conosciuto per le sue partecipazioni a Zelig e Le Iene, Simonetta Musitano e Antonio Ricatti, con una comicità capace di affrontare identità, relazioni e paradossi della vita contemporanea.

Domenica 29 novembre alle ore 17:30 sarà la volta di Nuove voci, nuove risate. Ancora Davide Paniate alla conduzione, questa volta con Sofia Gottardi, Rosario Mancuso e Marco Colonna, rappresentanti di una nuova generazione di comici che sperimenta linguaggi e prospettive differenti.

Tre appuntamenti che raccontano come la comicità possa unire generazioni, sensibilità e modi diversi di guardare il mondo, trasformando il divertimento in un’occasione di incontro e riflessione.

BPA Comedy è la sezione del Brindisi Performing Arts Festival, organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano.

Il Black Friday continua!

La promozione Black Friday di BPA Comedy è stata prolungata! Un’opportunità per acquistare i biglietti a prezzi particolarmente vantaggiosi e assicurarsi un posto a teatro per uno o più appuntamenti del festival.

Programma completo, biglietti e abbonamenti su www.brindisiperformingarts.com.