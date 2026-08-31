Dai Giochi del Mediterraneo a Opificio della Danza: Cassandra Bianco porta in Puglia un nuovo percorso di formazione insieme alla sua collega Antonella Albanese

La danzatrice brindisina, protagonista della cerimonia inaugurale dei XX Giochi del Mediterraneo, torna sul territorio con ESENCO. Dal 3 al 5 settembre Opificio della Danza di Brindisi (iscritto a Confcommercio Brindisi) sarà uno dei centri coinvolti nella nuova settimana di formazione del collettivo.

Dallo Stadio Iacovone di Taranto, davanti a circa 20.000 spettatori, alle sale di danza di Brindisi. È un percorso che racconta bene la stagione artistica di Cassandra Bianco, danzatrice e insegnante brindisina, impegnata insieme ad Antonella Albanese nella direzione artistica del collettivo ESENCO.

Lo scorso 21 agosto Bianco e Albanese sono state tra le protagoniste del cast artistico della cerimonia di apertura dei XX Giochi del Mediterraneo, una grande produzione che ha trasformato lo Stadio Iacovone in un palcoscenico dedicato al Mediterraneo, attraverso danza, musica, immagini, tecnologia e spettacolo.

Un’esperienza significativa per le due artiste pugliesi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una produzione di grandi dimensioni e con professionisti provenienti da differenti ambiti dello spettacolo.

Per Cassandra Bianco, però, il ritorno in Puglia significa soprattutto riprendere il lavoro quotidiano legato alla formazione e alla crescita dei giovani danzatori. Un impegno che trova in Opificio della Danza di Brindisi uno dei suoi punti di riferimento.

La struttura brindisina sarà infatti protagonista della prossima attività di ESENCO, inserita in una settimana di studio organizzata insieme ad Arte In Movimento di Trinitapoli. Il percorso prenderà il via il 31 agosto a Trinitapoli e proseguirà il 3 e 4 settembre a Brindisi, negli spazi di Opificio della Danza.

Una scelta che conferma l’importanza attribuita da Bianco e Albanese alla costruzione di una rete tra le realtà formative pugliesi. Non soltanto spettacolo, dunque, ma anche studio, confronto e trasmissione delle competenze.

Accanto alle due direttrici artistiche saranno presenti docenti esterne specializzate nel lavoro sul corpo del danzatore. Ilaria Davvanzo proporrà lezioni di fisiotecnica e Pilates dedicato ai danzatori, mentre presso Opificio della Danza Alessandra Desolda condurrà classi di Pilates per danzatori.

Una nuova stagione che parte dunque dall’esperienza internazionale dei Giochi del Mediterraneo, ma che sceglie di tornare a casa, nelle scuole e nei centri di danza del territorio. E proprio da Brindisi, attraverso il lavoro di Cassandra Bianco e la collaborazione con Opificio della Danza, riparte un progetto che mette la formazione al centro del futuro della danza pugliese.