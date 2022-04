DAL 16 APRILE IL CASTELLO SVEVO DI BRINDISI RIAPRE CON VISITE GUIDATE

Castello Svevo, dal 16 aprile riapre con visite guidate

Il Castello Svevo di Brindisi riapre ai visitatori a partire dal weekend di Pasqua (16 e 17 aprile 2022) con un programma strutturato di visite guidate gratuite a cura della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

L’iniziativa è resa possibile grazie all’accordo triennale tra il Comune di Brindisi e la Marina Militare, siglato nel mese di febbraio, con il fine di integrare uno dei beni culturali più preziosi e ricchi di storia di Brindisi, oggi sede della Brigata Marina “San Marco”, nel patrimonio culturale fruibile della città, anche in linea con i diversi sforzi in corso per rendere la città accogliente ed attrattiva per il turismo.

A partire dal 16 aprile, le visite si svolgeranno tutti i sabati e due domeniche al mese e saranno previsti due turni al giorno della durata di 90 minuti ciascuno, dalle ore 10:00 alle ore 11:30 e dalle ore 11:30 alle ore 13:00.

I gruppi avranno un massimo di 40 partecipanti e la prenotazione obbligatoria dovrà avvenire entro due giorni prima della visita selezionata.



La prenotazione potrà essere effettuata sia al numero dell’Infopoint comunale 0831 229784 (tutti i giorni dalle ore 10 alle 19) che online al seguente link: rebrand.ly/svevo. Con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il Castello Svevo come attrattore turistico per Brindisi, le informazioni sulle visite saranno riportate anche sul portale turistico in costruzione.

L’appuntamento per ciascun turno sarà davanti al corpo di guardia di Porta Vittoria (ingresso Via dei Mille 4), 15 minuti prima dell’inizio della visita, così da permettere il controllo del Green Pass anticipatamente al personale di guardia.

L’itinerario prevede l’accesso nell’androne con l’avvio dell’esposizione da parte della guida turistica sulla storia del castello. Successivamente il gruppo si sposta nella piazza d’armi con vista della catena angioina, utilizzata a partire dal XIV secolo per chiudere l’accesso nel porto, salvata e conservata per un periodo nel Tempio di San Giovanni al Sepolcro dopo l’abbattimento, nel 1776, delle due torri sulle sponde del canale d’ingresso. Tappa successiva la sala “Federico II”, l’antico granaio del maniero con i tre dipinti del pittore ateniese Giovanni Papagiorgio – Estasi di San Francesco confortato dalla musica dell’Angelo, Santa Barbara e Santi Cosma e Damiano -. Segue la visita alla sala storica all’interno della quale si snoda un suggestivo percorso con materiale illustrativo e fotografico inteso a far conoscere e meglio comprendere il ruolo che la Brigata Marina “San Marco” ha svolto nel corso della sua lunga e gloriosa storia. Dalla piazza d’armi il gruppo attraversa la galleria che conduce al terrazzo arsenale per poi passare davanti al mastio angioino, percorrere la galleria degli stemmi, il ponte e infine giungere nella chiesa dove è custodita la tela seicentesca della Santissima Vergine con il Bambino, poco conosciuta ma di grande interesse.



Grazie all’accordo con l’Amministrazione Comunale, la Marina Militare, oltre a consentire l’accesso regolamentato dei visitatori, mette a disposizione un militare accompagnatore, o un rappresentante dell’Anmi Brindisi, per introdurre i partecipanti alla conoscenza della storia della Brigata Marina e dei cimeli della prima e seconda guerra mondiale conservati e custoditi nella sala storica.

L’accesso è consentito alle sole persone in possesso di Green Pass Rafforzato ed è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2. I minori dovranno essere sempre accompagnati da un genitore o tutore legale, previa sottoscrizione della “Dichiarazione di responsabilità per i minori”.

Aggiornamenti disponibili sulla pagina-evento Facebook della Fondazione Nuovo Teatro Verdi dedicata all’iniziativa.

Calendario delle visite 2022 (può essere soggetto a variazioni):

Aprile: 16 – 17 – 23 – 30

Maggio: 1 – 7 – 14 – 15 – 21 – 28 – 29

Giugno: 4 – 11 – 12 – 18 – 25 – 26

Luglio: 2 – 9 – 10 – 16 – 23 – 24 – 30

Agosto: 6 – 7 – 13 – 20 – 21 – 27

Settembre: 3 – 4 – 10 – 17 – 18 – 24

Ottobre: 1 – 2 – 8 – 15 – 16 – 22 – 29 – 30

Novembre: 5 – 12 – 13 – 19 – 26 – 27

Dicembre: 3 – 10 – 11 – 17 – 24 – 25 – 31