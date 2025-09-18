Facebook Instagram
Dal 19 al 21 settembre 2025 torna “Puliamo il Mondo”: in Puglia un’ondata di volontari per restituire bellezza ai territori

Torna anche quest’anno, dal 19 al 21 settembre, Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che da oltre trent’anni coinvolge cittadini, scuole, associazioni e istituzioni in un gesto concreto di cura del territorio.

Più che un’azione di pulizia, Puliamo il Mondo è un atto d’amore verso l’ambiente, capace di trasformare luoghi abbandonati e degradati in spazi di bellezza, incontro e partecipazione. È un vero e proprio percorso di cittadinanza attiva che rafforza il senso di comunità e promuove la tutela dei beni comuni.

In Puglia, saranno tantissimi i circoli di Legambiente impegnati nelle attività, affiancati dai dipendenti di Acquedotto Pugliese e da amministrazioni locali, studenti e associazioni. Insieme, daranno vita a una mobilitazione diffusa per costruire una regione più pulita, più accogliente, più bella.

Le giornate prevedono non solo la raccolta dei rifiuti in strade, parchi, spiagge e spazi pubblici, ma anche laboratori didattici e attività ambientali creative, pensate per trasformare un gesto simbolico in una vera esperienza formativa, soprattutto per i più giovani.

