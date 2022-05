DAL 2 GIUGNO IN EDICOLA “TREZEROCINQUE”

Sarà in edicola il prossimo 2 giugno il penultimo numero stagionale di Trezerocinque, il mensile di basket diretto da Mino Taveri.

Con la finale scudetto alle porte, in casa New Basket è già cominciata la campagna di rinnovamento del roster in vista della prossima stagione, cercando di eliminare al più presto le scorie negative di quella appena conclusa.

“Senza dimenticare però – sottolinea il direttore Mino Taveri – che la salvezza rimane ogni anno il primo obiettivo della società brindisina, raggiunto anche questa volta e al quale si somma anche il traguardo della F8 di coppa Italia raggiunta. Ma è tempo di metabolizzare prima possibile quello che ci ha lasciato la stagione regolare della squadra di Frank Vitucci, al quale questo numero di Trezerocinque dedica ampio spazio. Con le parole del coach dell’Happy Casa che vanno di pari passo con l’opera di ricostruzione che è già in atto nella società di Nando Marino.”

Vitucci si sofferma su quanto è accaduto in stagione confermando ancora quanto siano forti le sue motivazioni in vista di quella che sarà la sesta stagione sulla panchina brindisina, segno del forte legame che ormai si è creato tra l’allenatore veneziano e la città di Brindisi.

“Per lui e Simone Giofrè è pronta un’altra calda estate a caccia dei volti nuovi del roster brindisino – conclude Taveri – ancora una volta opera certo non facile ma alla quale tecnico e direttore sportivo si getteranno a capofitto con il solito entusiasmo e preparazione. Speriamo vivamente che la “pesca” questa volta sia un pò più fortunata dell’ultima”.

In questo numero spazio alle consuete rubriche di approfondimento tecnico-tattico e il pagellone con i voti di fine anno per i giocatori della squadra brindisina.

Trezerocinque sarà in edicola da giovedì 2 giugno