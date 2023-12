DAL 20 AL 26 A MESAGNE IL “VILLAGGIO DI BABBO NATALE”

Dal 20 al 26 dicembre nel Castello di Mesagne torna il “Villaggio di Babbo Natale”

MESAGNE – Un Natale a misura di bambini: il sindaco Matarrelli, il direttore artistico Maurizio Piro e il consulente comunale alle Politiche Culturali e Scolastiche Marco Calò lo avevano annunciato in occasione della presentazione del cartellone delle iniziative natalizie e la promessa è stata mantenuta.

Da mercoledì 20 a martedì 26 dicembre le magnifiche Sale al primo piano del Castello normanno svevo si preparano ad ospitare il Villaggio di Babbo Natale. Nel frattempo fervono i preparativi per l’inaugurazione dell’evento, attesa per mercoledì 20 dicembre alle ore 17.30 proprio davanti al Castello, dove Babbo Natale giungerà partendo da piazza Matteotti (porta Piccola) dopo aver percorso le vie dell’antico Borgo.

L’arrivo in carrozza sarà accompagnato da una scoppiettante atmosfera di festa, con trampolieri luminosi e flashmob di elfi, tanta la musica di sottofondo. Il tour del divertimento che attende i ragazzi e gli adulti che vorranno tornar bambini si compone di spazi e situazioni pensati per immergere in un autentico clima di magia: dalle botteghe degli elfi ai laboratori artistici, fino alla fabbrica dei giocattoli; dalla scuola guida polare, passando per la stanza del ghiaccio, fino all’imperdibile ufficio postale, in cui i desideri dei piccoli chiedono di trasformarsi in realtà. L’incontro con Babbo Natale renderà indimenticabile l’esperienza.

Il Villaggio resterà aperto nei giorni 20 – 21 – 22 – 23 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30; lunedì 25 e martedì 26 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 22. L’ingresso è gratuito.