Dal 20 luglio a Palazzo Nervegna mostra antologica di Antonio Schiavano

ANTONIO SCHIAVANO

“IL SILENZIO DELLE OMBRE”

Mostra Antologica

Dal 20 luglio al 10 settembre 2025

Palazzo Granafei-Nervegna, Brindisi

Inaugurazione: domenica 20 luglio 2025, ore 19:30 – 21:30

Dal 20 luglio al 10 settembre 2025, le sale dello storico Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi ospiteranno la mostra antologica “Il Silenzio delle Ombre” di Antonio Schiavano, autore e fotografo visivo di rilievo nazionale. L’evento, patrocinato dal Comune di Brindisi, dalla Provincia di Brindisi e dalla Regione Puglia, segna il ritorno dell’artista nella sua città d’origine e propone un percorso immersivo tra oltre 150 opere capaci di indagare la luce e l’assenza, la bellezza e la memoria, il corpo e l’identità.

L’esposizione, allestita in 12 sale del palazzo storico, conduce il pubblico in un viaggio visivo e sensoriale tra le serie fotografiche più emblematiche di Schiavano e le sue sperimentazioni con la Fotomorfia: un linguaggio innovativo e materico, ideato dall’artista, nel quale l’immagine fotografica diventa un’esperienza fisica e concettuale. Attraverso abrasioni, solventi e pittura, le immagini si fanno materia viva, invito a riflettere sul potere nascosto della bellezza e sulla capacità di “vedere oltre”.

Tra le serie esposte:

Languishing , una riflessione poetica nata durante la pandemia;

, una riflessione poetica nata durante la pandemia; L’Attesa , racconto di forza e vulnerabilità femminile;

, racconto di forza e vulnerabilità femminile; Riflessi e Dysmorphia , indagini sul corpo e sull’identità;

e , indagini sul corpo e sull’identità; The Beauty and the Bane , critica agli ideali estetici contemporanei;

, critica agli ideali estetici contemporanei; Percorso Professionale , una selezione di 35 anni di fotografia pubblicitaria tra beauty e still life;

, una selezione di 35 anni di fotografia pubblicitaria tra beauty e still life; Amarcord , uno sguardo alle radici brindisine;

, uno sguardo alle radici brindisine; Il Silenzio delle Ombre, visioni del paesaggio pugliese care all’artista.

Antonio Schiavano ha esposto in numerose fiere e rassegne tra cui (un)fair a Milano, Festival OFF di Arles (Francia), Lucca Art Fair, Milano Art Week e The Phair di Torino. La sua ricerca attraversa i confini tra fotografia e pittura, tra documento e materia, ed è oggi riconosciuta come una tra le voci più interessanti del panorama contemporaneo.

INFO UTILI

Dove: Palazzo Granafei-Nervegna, Via Duomo 20, 72100 Brindisi

Inaugurazione: Domenica 20 luglio 2025, ore 19:30 – 21:30 (sarà presente l’artista)

Esposizione: 21 luglio – 10 settembre 2025

Orari: tutti i giorni, 08:00 – 20:00

Ingresso libero

Sito web dell’artista: www.antonioschiavano.com