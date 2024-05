Dal 20 maggio a Palazzo Nervegna “Dystopia”, personale di arte generativa di Tragix

DYSTOPIA

Personale di Arte Generativa di TERENZIO AVANTAGGIATO (TRAGIX)

Palazzo Granafei-Nervegna (Brindisi) – Sala Mostre 2° Piano | Dal 20 al 28 Maggio 2024

Orario: 10:00 – 18:00 (vernissage dalle ore 17:00 del 20 maggio)

DYSTOPIA è una personale di Arte Generativa, una collezione di immagini distopiche e surreali create

con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Saranno esposte 25 opere, create tra il 2023 e l’inizio del 2024, e su un monitor 55” scorreranno decine di

animazioni AI (video+audio). Una serie di didascalie a corredo di ogni opera aiuteranno il visitatore a

comprendere il processo di creazione delle immagini e i concetti base che stanno dietro all’arte generativa e

all’utilizzo di tools e modelli di intelligenza artificiale.

Le immagini vengono create utilizzando un processo chiamato “txt2img” (da testo a immagine) che permette di

generare immagini fotorealistiche a partire da descrizioni testuali più o meno complesse, grazie all’utilizzo di

modelli di intelligenza artificiale (AI) addestrati su enormi quantità di dati (testi e immagini). L’AI è quindi in

grado di apprendere le relazioni tra linguaggio e immagini, permettendo la generazione di immagini che

corrispondono alle descrizioni fornite.

Il lavoro di creazione di immagini attraverso il processo txt2img è chiamato “promptography” (o anche

“sinthography”), termine coniato di recente per descrivere la pratica di creare immagini utilizzando modelli di

intelligenza artificiale con l’uso di strumenti come MidJourney, Stable Diffusion e DALL-E 3.

In parole semplici, si tratta di utilizzare il linguaggio per guidare l’AI nella generazione di immagini.

Il processo inizia con la creazione di un “prompt”, ovvero una descrizione testuale di ciò che si desidera vedere

nell’immagine. Il prompt può essere semplice, complesso o molto complesso, e può includere dettagli come il

soggetto, lo stile, l’atmosfera e la composizione. L’AI viene quindi addestrata sul prompt e su un enorme set di

dati di immagini e testo. Utilizzando queste informazioni, l’AI è in grado di generare un’immagine che

corrisponde alla descrizione fornita.

Note sull’Autore

Sono nato nel 1969 a Brindisi e dopo aver conseguito il diploma di perito Informatico mi sono trasferito a

Bologna dove ho avuto la fortuna di lavorare per la SIMULMONDO, all’epoca la più importante softwarehouse di gaming italiana.

Per la Simulmondo ho contribuito a creare decine di videogames, in qualità di programmatore, grafico e

storyboarder, tra cui 3 avventure grafiche di “Spider-Man” che a tutt’oggi rimangono gli unici videogiochi

licenziati dalla Marvel prodotti interamente in Italia.

Dagli anni 2000 ho lavorato come Graphic/Web Designer e programmatore, nonché creativo per la

realizzazione di poster e materiale pubblicitario per eventi, e nel 2018 ho realizzato un videogioco chiamato

“Cuberace” pubblicato su Steam.

Alla fine del 2021 mi sono approcciato all’AI, iniziando ad utilizzare uno dei primissimi tool di arte generativa

chiamato “VQGAN-Clip”. Nel Giugno del 2022 sono passato quindi all’utilizzo di “Disco Diffusion” un tool

più complesso e avanzato che permetteva anche la generazione di animazioni AI, e infine nell’autunno dello

stesso anno ho iniziato ad utilizzare “Stable Diffusion” (1.5/2.1/SDXL) che utilizzo tutt’ora per la creazione

delle mie opere.

Nel giugno del 2023, presso il Caffè Letterario di Palazzo Nervegna (BR), ho esposto la mia prima collezione

AI, chiamata “After Life Still Life”, composta di 32 opere create con Disco Diffusion nel corso del 2022. In

assoluto la prima mostra a Brindisi di arte generativa.