Dal 22 al 24 agosto torna il Ceglie Food Festival: la capitale della gastronomia pugliese accende i riflettori sulla sua 15ª edizione

La città della Valle d’Itria si prepara ad accogliere la 15ª edizione del Ceglie Food Festival, in programma dal 22 al 24 agosto 2025, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico nazionale.



Organizzato dal Comune di Ceglie Messapica con la produzione esecutiva di New Music Promotion, il festival torna a raccontare il cibo come cultura, tradizione e innovazione.



Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la presenza di una media di oltre 15.000 visitatori, più di 50 espositori e oltre 1,5 milioni di contatti sui social, l’edizione 2025 si presenta con una proposta ancora più ricca: show cooking, degustazioni, talk, masterclass, musica e intrattenimento, in un percorso tra i vicoli e le piazze del suggestivo centro storico.



Federico Quaranta, volto noto della TV e della radio italiana, sarà nuovamente il moderatore del main stage, cuore pulsante della manifestazione, dove si alterneranno chef stellati, produttori, giornalisti e sommelier per raccontare l’eccellenza agroalimentare del nostro territorio.



Tra le novità anche un’attenzione sempre più forte alla sostenibilità ambientale, al plastic free, alla promozione dei prodotti a km zero e al coinvolgimento delle nuove generazioni con iniziative dedicate a giovani chef e food innovator.



Il Ceglie Food Festival rappresenta una delle manifestazioni simbolo nella promozione del brand Puglia nel mondo.