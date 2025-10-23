Dal 24 aprile al 6 ottobre un volo Brindisi-Amsterdam

Novità per la Summer 2026. Dal 24 aprile al 6 ottobre prossimi da Brindisi si potrà volare su Amsterdam con la TUI Netherlands, compagnia aerea olandese del gruppo TUI, uno dei maggiori operatori turistici del mondo che ha deciso di raddoppiare il suo investimento su Brindisi e sul Salento, dopo i collegamenti con il Belgio ad opera di TUI Fly Belgium. Il volo nella fase di avvio avrà una frequenza bisettimanale (venerdì e martedì), per poi progressivamente dal 30 maggio aumentare a tre frequenze, sempre settimanali e dal 24 luglio passare a ben quattro frequenze.