DAL 26 AL 28 AGOSTO LA PRIMA “FIERA DEL LIBRO DI BRINDISI”

Silvana Carolla organizza la 1° Edizione della Fiera del libro di Brindisi “La città della Letteratura” presso Palazzo Virgilio Hotel dal 26 al 28 agosto 2022 dalle ore 16:00 alle ore 22:00.

Quale occasione migliore per visitare Brindisi e il mare del Salento, meta di tradizioni gastronomiche, di storia, di arte e di cultura.

Tre giorni dedicati all’editoria con autori, blogger e case editrici del panorama nazionale. Un evento che da sempre affascina non solo il pubblico del settore editoriale. Gli espositori saranno a disposizione del pubblico per presentare le loro ultime novità!

Saranno presenti:Le case editrici: Franco di Mauro Editore, Ad Astra Edizioni, Pluriversum Edizioni, gli autori della Bertoni Editore con Intiglietta, Volpe, e Protopapa. La CGL Edizioni con gli autori Luisa di Francesco e Alessandro Scialpi. Morellini Editore con l’autore Marco Avonto.

Il gruppo Letterario di Inizio a Scrivere capitanato da Lidia Simonetti e Sabina Moretti, accoglieranno gli autori: Nicola Govoni, Noemi Izzo, Roberta Alberti, Natalia Foffi, Angela Torri, Ilaria Pernigotti, Luigi Randaccio, Timoteo Lauditi, Maria Adele Cipolla, Elisa Guariglieri, Natanaele Rullo, Piera Marina Pieroni, Angela Casalanguida, Luana D’Este, Domenico Carbut, Antonio Varetto, Martina Paolantoni, Lorenzo Cristallini, Rosa Adocchio, Conoscenti Rosemy, Maria Elena Arazzi, Luca Borreale, Anna Di Chio, Igino Corvelli, Arcimbaldo Monreale ed Ezio Romano.

Ai tavoli dedicati ai singoli autori provenienti da ogni parte d’Italia, possiamo incontrare: Chiara Domeniconi, Pietro Didio, Cristian Greco, Angelica Corrado Salati, Maria Katja Raganato, Anna D’Auria, Mirella Guagnano, Raffaele Colelli, Marco Dalissimo, Anna Colombo, Ettore Catalano, J. C. Casalini, Bruna Santini, Simonetta Corrado, Caterina Andriola, Margherita Bonfilio, Massimo Pisani, Paola de Marco, Anna Maria Benone, Orietta Bosch, Antonio Chirico, Maria Tedeschi, Valentina Perrone, Marco Michele Cazzella, Mariangela Iozzino, Lady D., Mattia Pozzolese, Maria Luciani, Maria Mollo, Donald Vergari e Silvano Brugnerotto. Michele Bombacigno, Nicola Ingrosso, Carmen Nolasco,Fabiana Lubelli, Vittoria Orlando, Ettore Catalano, Fabrizia Paloscia, Lucy Oliva.

Una mostra d’arte dedicata all’artista Francesca Carta, con i suoi splendidi disegni.

E le tre convention dedicate al mondo editoriale:

26 agosto ore 18:00 Simone Taormina sarà nella sala Carlo V per una convention dal titolo: Promoter Digitale.

27 agosto ore 18:00 Lidia Simonetti nella sala Carlo V parlerà al pubblico nella convention dal titolo: Digital Marketing.

28 agosto ore 18:00 Massimo Pisani nella sala Carlo V presenterà una convention dal titolo: Comunicare efficacemente.

L’ingresso al pubblico sarà libero e i visitatori potranno passeggiare tra i libri, parlare con gli autori dei libri ed editori e presenziare alle presentazioni nella Sala Carlo V.

Inoltre, alle ore 16:00 del giorno 26 agosto 2022 ci sarà l’inaugurazione della 1° Fiera del libro di Brindisi in presenza della Madrina Anna Consales giornalista di “Brindisi.Time” e Giuseppe Pascali giornalista della testata giornalistica “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Mimmo Tardio scrittore e giornalista presso “Il Nuova Quotidiano di Puglia” ci delizierà con un monologo dedicato a Pier Paolo Pasolini in memoria dei 100 anni dai natali.