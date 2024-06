Dal 3 luglio nel Castello di Carovigno la mostra “Nelle nostre stanze” di Giuseppe Ciracì

Giuseppe Ciracì

NELLE NOSTRE STANZE

A cura di Antonello Tolve

Castello Dentice di Frasso, Carovigno (BR)

3 luglio | 6 Ottobre 2024

Opening: 3 luglio ore 19.00

Mercoledì 3 luglio alle ore 19:00, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, verrà

inaugurata la mostra Nelle nostre stanze di Giuseppe Ciracì, promossa dall’Associazione Le

Colonne e il PAST Puglia, in collaborazione con Kyro Art Gallery di Pietrasanta e patrocinata da

Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di Carovigno.

All’inaugurazione saranno presenti la presidente dell’Associazione Le Colonne, Anna Cinti, il

sindaco di Carovigno Massimo Lanzillotti, il consigliere regionale Alessandro Leoci e il curatore

della mostra Antonello Tolve.

La mostra sarà ospitata all’interno del Castello fino al 6 Ottobre, impreziosendo la visita del

maniero, già custode di una ricca storia millenaria, per tutto il periodo estivo.

Pensato per gli ambienti del Castello Dentice di Frasso, e più precisamente per i raccolti locali del

piano nobile, Nelle nostre stanze è un racconto diviso in cinque tappe, in cinque sale comunicanti e

distanziate tra loro su due livelli specifici, dove Giuseppe Ciracì narra, mediante opere di piccole

medie e grandi dimensioni, molte delle quali realizzate appositamente per l’occasione, tante storie

che si mescolano tra loro e che nel contempo ruotano attorno alla vicenda maestra di Alfredo e della

sua adorata consorte, Elisabetta, ultimi eredi e abitatori di un luogo – dimora d’amore – che «con

grande sensibilità ed acume curarono insieme» sin dal 1905 per trasformarlo in ambiente di vita

quotidiana.

Spazio fisico e metaforico, ogni stanza usata dall’artista è oggi locale in cui sostare, luogo

attraversato e vissuto da ricordi indelebili (all’indomani della scomparsa di Elisabetta, Alfredo

annota una frase amara da cui Ciracì trae il titolo dell’esposizione – «è atroce, mi devo muovere

nelle nostre stanze, nel suo giardino dove tutto è lei che non c’è e che non tornerà mai più»), ma è

anche giardino d’utopia dove poter sperimentare la magia di ogni eterotopia, è camera munita di

soglie che delimitano e che si presentano come inevitabili zone di transito, brani che uniscono il

prima e il dopo, confini che separano e che raccordano luoghi psichici diversi.

Muovendosi con disinvoltura tra il disegno la pittura e il libro d’artista (inteso, quest’ultimo, come

oggetto del sapere o come compatto corpo culturale), Ciracì mostra sempre uno sguardo affilato,

determinato da un’indagine alquanto meditata, capace di cogliere l’eredità di artisti quali Leonardo,

Raffaello o Caravaggio, per riproporla – applicarla – in percorsi inediti, legati a prese dirette della

realtà, a lessici familiari, a percorsi privati e soggettivi. Ogni superficie, che sia tela intelaiata o

carta o cartone, è da lui infatti trattata come un banco di prova analitica dove non solo si avverte

l’idea di abitare il tempo da latitudini differenti, ma anche di adattare (finanche adottare) lacerti di

storie e di intrecciarle tra loro per dar vita a raffinate e morbide fantasie d’avvicinamento, a sogni

che non possono vederci né tantomeno sognarci.

Giuseppe Ciracì (Brindisi, 1975) si diploma presso il Liceo Artistico Edgardo Simone di Brindisi e

prosegue gli studi in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Lecce. Avvia il suo percorso

professionale in Puglia per poi trasferirsi, nel 2003, a Milano dove sviluppa le ricerche nell’ambito

della pittura figurativa, impegnandosi in un’originale rilettura della storia dell’arte antica e

moderna.

Nel 2007 collabora con i suoi dipinti al film-documentario Sigmund Freud, Il grande pensatore per

la regia di Ferruccio Valerio e focalizza l’intera produzione sul tema del ritratto per poi approdare

alla serie polimaterica ispirata ai fogli di Windsor di Leonardo da Vinci (2011-2014).

Nel 2015 viene selezionato dal critico Alberto Dambruoso a partecipare alla Residenza Artistica

BoCs Art di Cosenza.

Prende parte a numerose collettive e personali in Italia e all’estero ed è stato finalista in diversi

premi nazionali tra cui il Premio Celeste, il Premio Arte Mondadori, il Premio Arte Laguna di

Venezia, il Premio di Pittura Zingarelli Rocca delle Macìe, il Premio Ora e ha vinto la 2^ edizione

del Premio di Pittura Giuseppe Casciaro.

Attualmente è impegnato nel progetto editoriale Gli origami di Stendhal, a cura di Francesca

Londino, una collana di racconti dedicata al connubio arte e scrittura per la quale ha illustrato le

copertine e i frontespizi interni dei volumi.

Nel suo lavoro più recente, al virtuosismo della tecnica affianca l’incompletezza della figurazione; i

suoi dipinti, simili a carte che il tempo cancella, trasforma (o progressivamente disvela) sono il

risultato di un lungo percorso di pensiero compiuto tra possibilità della mano e azione creatrice

della natura.

Vive e lavora a Brindisi dove è titolare della cattedra di Discipline Pittoriche presso il Liceo

Artistico Musicale Simone – Durano.

In Italia è rappresentato da Kyro Art Gallery di Pietransanta – www.kyroartgallery.com