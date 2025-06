Tre giorni di musica, incontri e celebrazioni dedicati all’arte della colonna sonora, un evento unico nel suo genere che coniuga masterclass, tributi, premiazioni e concerti, portando in Puglia artisti e compositori di fama internazionale



Marcello Biscosi conduttore radiofonico di Ciccio Riccio guiderà il pubblico in due giornate fitte di appuntamenti. Riflettori puntati sull’ospite d’onore Anne Dudley: la compositrice britannica, già Premio Oscar per Full Monty, riceverà l’ASA Career Achievement Award in riconoscimento di una carriera costellata di titoli iconici, da The Crying Game a Elle.



Riconoscimento alla carriera anche al Maestro Carlo Crivelli, vincitore del Premio Ennio Morricone, con un viaggio musicale che attraverserà le sue partiture per Sangue del mio sangue e Vincere. A completare il programma sinfonico, la Jazz Studio Orchestra diretta da Paolo Lepore proporrà un’imperdibile serata dedicata a James Bond: dagli arrangiamenti storici di John Barry alla verve rock di Paul McCartney, impreziositi dalla voce di Silvia Anglani e dagli arrangiamenti di Riccardo Fassi.



Accanto agli eventi principali, non mancheranno incontri con compositori di profilo internazionale, performance di Vincenzo Cipriani, pianista e compositore e Marco Schiavone violoncellista che omaggeranno i premi alla carriera eseguendo un medley dedicato alle musiche da film. Le mattine saranno cadenzate da masterclass per giovani talenti condotta da Denis Furne, Luis Ivars, il direttore artistico del festival Cyril Morin e con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Mancinelli (Here After, Mushka).



La scena italiana sarà rappresentata dai compositori Giuliano Taviani e Carmelo Travia, autori tra le altre della colonna sonora di Diamanti di Ferzan Ozpetek, theme del film arricchito dal testo e dall’interpretazione di Giorgia.



Completano l’esperienza le eccellenze del territorio e un’esclusiva cena di benvenuto firmata dallo chef stellato Augusto Pasini, in una tipica masseria e accompagnata dalle etichette del Consorzio Franciacorta, partnership già celebrata agli Emmy Awards 2024 di Los Angeles.



Apulia Soundtrack Awards è un progetto nato dalla visione di Loredana Epifani, Antonella La Camera, Cyril Morin e Antonio Ribezzi, che hanno unito le loro competenze e passioni per creare un evento promuove la cultura delle musiche da film e facilita il dialogo tra professionisti affermati ed emergenti.



Evento in collaborazione con soundtrackfest.com, colonnesonore.net e associazione musicale Parsifal.