DAL 9 AL 20 AL “COLONNE SHOPPING CENTRE” LA MOSTRA “FRIDA KHALO VR EXPERIENCE”

Io sono Frida Kahlo e questo è il mio mondo, questa è la mia vita…Io

Varcare la soglia di un portone come tanti e trovarsi immersi in un tipico ambiente messicano, in Casa Azul, tra i colori e le sfumature emotive vissute da una delle pittrici più apprezzate e conosciute al mondo, Frida Khalo, icona di stile ed esempio di passionalità, forza e ribellione.

Per la prima volta presso Colonne Shopping Centre a Brindisi, dal 9 al 20 Novembre 2022, la mostra “Frida Khalo vr Experience” permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente, e grazie alla realtà virtuale, di calarsi a 360° nella vita della pittrice messicana, passeggiando nel cortile della sua casa.

La scelta su Frida Khalo non è casuale, anzi, nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la mostra vuole essere un omaggio alla pittrice, diventata icona del nostro tempo, che più di altre ha saputo rappresentare la forza e la resilienza delle donne. Nelle sue opere così come nel suo vissuto quotidiano. Ha trasformato il dolore in arte, per le donne è diventata da subito esempio di femminilità, oltre che di volitività e indipendenza dall’uomo. Un tributo a Frida, quindi, ma anche un augurio alle donne affinché non perdano mai la propria identità.

La mostra è un’occasione per chi vuole scoprire qualcosa di più dell’artista e per chi, invece, intende apprezzarla anche in questo nuovo contesto, il mondo virtuale appunto, che scardinando il paradigma delle classiche esposizioni permette di fruire dell’arte in modo innovativo. Attraverso la tecnologia l’arte è resa accessibile a tutti e il pubblico diventa protagonista dell’esperienza culturale.

Il visitatore, indossando l’Oculus Quest2, strumento all’avanguardia nel campo del cultural entertainment, entrerà subito in un luogo fuori dal tempo, si troverà a fluttuare tra le stelle per poi essere trasportato di fronte Casa Azul.

Sarà proprio la voce di Frida ad accompagnare il visitatore nel giardino e a raccontare dell’abitazione, dove è nata e cresciuta, diventata museo in suo onore dopo la morte, grazie al volere del marito Diego Rivera. La pittrice riporterà la storia dell’incidente che la segnò per tutta la vita; del burrascoso rapporto di coppia e dei quadri che l’hanno resa celebre.

Inoltre, all’interno del percorso il visitatore troverà davanti a due colonne led che trasmetteranno le immagini e gli aforismi più celebri dell’artista. Al centro della pedana, una originale scultura 3D del volto stilizzato dell’artista,

per permettere agli utenti di scattare selfie da condividere sui propri canali social.

Ecco i giorni in cui è possibile accedere alla mostra:

Dal 9 al 20 Novembre

nelle giornate da lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 20,30;

il 12 e 19 novembre, dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 20.30;

il 13 e 20 novembre, dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 21.00

Si potrà pianificare la propria visita grazie ad un sistema di prenotazione digitale, attraverso il quale gli utenti, sceglieranno il giorno e l’orario in cui partecipare alla VR Experience e controlleranno in tempo reale le disponibilità residue e gestendo in modo autonomo la propria prenotazione.

La mostra è organizzata da Colonne Shopping Centre in collaborazione con Next Exhibition.



IL LINK PER POTER PRENOTARE LA VISITA