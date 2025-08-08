Dal 9 all’11 agosto al “Guna Beach” la manifestazione “Calici sotto le stelle”

Evento unico nel fine settimana organizzato da alcune aziende e imprenditori brindisini: Barrique, Typico, la Bottiglieria e Burz. Un weekend esclusivo all’insegna del gusto, della convivialità e della buona musica aspetta gli amanti delle eccellenze enogastronomiche. Il suggestivo scenario del Guna Beach ospiterà, dal 9 all’11 agosto, la manifestazione “Calici sotto le Stelle”, un evento unico che unisce la magia del mare, i sapori della tradizione e le sonorità live delle migliori band del territorio. In occasione della notte di San Lorenzo, gli ospiti potranno vivere un’esperienza sensoriale irripetibile: degustazioni di vini pregiati e piatti gourmet, frutto dell’ingegno e della creatività delle migliori realtà gastronomiche locali. Un percorso che intreccia tradizione e innovazione, raccontando storie di vigneti selezionati con cura e valorizzando i prodotti del territorio attraverso specialità culinarie di altissimo livello. Tra le eccellenze presenti che non hanno bisogno di presentazioni, le aziende agricole Calemone, Sife, Lillo, Mater, Bennardi, il caseificio Lanzillotti, Taschino, La Polleria, Barrique e i piatti di pasta fresca al pentolo dell’azienda agricola Melu. Le degustazioni saranno accompagnate dalle proposte enologiche di Cantine San Marzano, Tormaresca, L’Astore, Masciullo, Pietraventosa, Risveglio Agricolo, Scarano, Lu Spada, Giustini, La Cattiva, Felline, Schola Sarmenti, dall’Alto Adige Cantina Kaltern e, per concludere, l’iconico amaro al carciofo brindisino Cardus dell’Infuseria Brindisina, anche nella versione cocktail. Non mancheranno momenti di musica dal vivo, con un programma pensato per soddisfare ogni gusto: si inizia il 9 agosto con Ciccio Riccio e il “Disco Boomer” e a seguire il dj set di Salvatore Cafarella. Domenica10 agosto, Notte di San Lorenzo, sarà la volta dei mitici “Blu ’70” che ci accompagneranno al dj set di Dodo Dj e Roby C. Infine, lunedì 11 agosto il divertimento continua con “Punti di Svista” e il dj set di Dario Esse. La spiaggia del “Guna Beach” si trasformerà in un palcoscenico unico, dove onde, stelle e note musicali si fondono creando l’atmosfera perfetta per una serata indimenticabile. “Calici di Stelle” non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio nei sapori, nella musica e nella bellezza del territorio brindisino.