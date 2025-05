“Dal cinema muto alla colonna sonora”

Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si è tenuto un interessante appuntamento sul tema:”Dal cinema muto alla colonna sonora”, organizzato dal Rotary Club Brindisi Valesio, in collaborazione con l’associazione Brindisi Cuore, la sezione provinciale di Brindisi dell’EKOClub e la THCS- Telemedicine for Health Care Solutions. Un evento che ha unito cultura, musica e solidarietà per un nobile obiettivo: eradicare la poliomielite nel mondo. Tutti i fondi che sono stati raccolti durante la serata saranno destinati alle campagne di vaccinazione e di lotta contro la poliomielite che, purtroppo, è ancora presente in alcune parti del mondo. Fortunatamente, il Rotary International e altre organizzazioni si impegnano da anni per sconfiggere definitivamente questa terribile malattia. È intervenuto il dott. Francesco Serinelli, Presidente del Rotary Club Brindisi Valesio, che, dopo i saluti, ha introdotto l’argomento della serata con importanti riflessioni. Il cinema muto è il periodo cinematografico antecedente l’avvento del sonoro, vale a dire dal 1895 fino al 1927, anno in cui venne distribuito il primo film sonoro. Il completo e definitivo passaggio al sonoro, tuttavia, non avvenne prima del 1930. Sono state proiettate alcune immagini di film famosi che hanno scritto la storia del cinema. Le colonne sonore sono state impreziosite dal soprano Teresa Panunzio e Giuseppe Pedali alla tromba. Film come: “Luci della ribalta” con il brano “Eternamente”; “The wizard of Oz” con “Over the rainbow”; “Colazione da Tiffany” con “Moon River”; e tanti altri. Una serata veramente speciale e tanti sono stati gli applausi per i due artisti. Anna Consales