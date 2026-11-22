C’è un filo invisibile che lega la tradizione artigianale delle nonne salentine all’alta moda sostenibile internazionale. A tenderlo è stato Antonio Lacorte, creatore di moda brindisino che ha portato l’identità e la storia del territorio fino a Edimburgo, partecipando come unico ospite italiano al ReFashion Edinburgh, la manifestazione dedicata alla moda circolare e al riutilizzo creativo dei tessuti, fondato, prodotto e curato da Alison Harm. Il suo atelier e negozio nella Old Town di Edimburgo, Psychomoda, risale al 1992 e lei disegna e realizza capi pret-a-porter e su misura.

​Tutto ha inizio lo scorso aprile, grazie al contatto con Mary Claire, ex compagna di liceo, residente nella capitale scozzese. Ma la vera scintilla scocca a giugno, in occasione del celebre evento dedicato a “Cime tempestose”, omaggio collettivo all’iconica canzone di Kate Bush, per il quale Antonio realizza due abiti ispirati all’omonima pellicola uscita quest’anno. Le sue creazioni catturano immediatamente l’obiettivo dei fotografi presenti, inclusa Jane Barlow, fotografa ufficiale dell’ultima immagine pubblica della Regina Elisabetta II, finendo sulle pagine dei principali quotidiani inglesi e scozzesi. È così che Alison Harm, ideatrice di ReFashion Edinburgh, decide di invitarlo ufficialmente a presentare una propria collezione per l’appuntamento di novembre. L’amore di Antonio per la moda affonda le radici nell’infanzia e in un ambiente familiare intriso di arte e manualità: una madre sarta professionista, una zia ricamatrice, un fratello pittore, scultore e fotografo, una sorella diplomata in abbigliamento e moda. “Fin da bambini la mamma ci ha trasmesso la passione per il disegno e la creatività”, racconta Lacorte. “Con i ritagli di tessuto avanzati dagli abiti che mia madre cuciva, ci divertivamo a realizzare piccoli abiti per le bambole di mia sorella e io mi divertivo a crearle abiti persino con la carta delle uova di Pasqua”. Per rispondere alla sfida della moda circolare imposta dalla passerella scozzese, Lacorte ha ideato la collezione “Fili di memoria”, un omaggio autentico alle radici brindisine e salentine. Sette outfit, tra abiti da giorno, da cocktail, un costume realizzato all’uncinetto e un abito da sposa finale, declinati sulle tonalità naturali del bianco e del beige, nati interamente dal recupero di antichi corredi nuziali. ​Tovaglie degli anni Cinquanta e Sessanta donate da un’amica novantenne, lenzuola della “prima notte” tramandate di madre in figlia e preziosi ricami ad intaglio fatti a mano sono stati trasformati senza mai alterarne la fattura originale: “Ho scelto di portare qualcosa che mi apparteneva, che raccontasse la nostra cultura, perché Brindisi e il Salento sono ricchi di storia. La sfida più apprezzata dagli addetti ai lavori è stata proprio la capacità di valorizzare questi tessuti antichi rispettando integralmente il ricamo originale”. A rendere ancora più intensa la sfilata, accompagnata dalle note tradizionali di Kalinifta al posto della consueta musica da passerella, è stato un dettaglio cromatico preciso: tutte le modelle, selezionate secondo la filosofia inclusiva dell’evento, al di là dei canoni estetici tradizionali di età e taglia, hanno sfilato indossando scarpe rosse. “È stato un omaggio voluto in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, piega lo stilista. “Il corredo veniva cucito e ricamato dalle madri e dalle nonne per preparare le ragazze all’amore, un sentimento che ancora troppo spesso viene tradito e violato. Da stilista uomo, ho sentito il bisogno di lanciare questo messaggio”. Nonostante qualche iniziale timore legato alla lingua, superato grazie al supporto di Mary Claire e all’universalità del linguaggio creativo (quando c’è la bellezza, le parole non servono), Lacorte torna da Edimburgo arricchito soprattutto dal clima di solidarietà respirato nel backstage insieme agli altri undici designer scozzesi. “Ci siamo aiutati a vicenda, sistemando all’ultimo minuto una cucitura o preparando le modelle degli altri. È uno spirito di condivisione che vorrei tanto portare anche qui”.

​Il desiderio per il futuro, infatti, è quello di organizzare un evento simile proprio a Brindisi, capace di unire creatività, bellezza e promozione del territorio. Le idee sono già in cantiere, nella speranza di trovare quella sinergia cittadina necessaria per trasformare un’esperienza internazionale in una nuova opportunità per la sua città. Anche la sede della sfilata ha una storia di riuso. The Biscuit Factory occupa un ex stabilimento della Crawfords Biscuits costruito nel 1947 e oggi riconvertito in spazio per eventi e attività creative. Anche la stampa del posto, con un articolo di Kevin Buckle sull’Edinburg Evening News, ha dato rilievo alla presenza di un ospite speciale dall’Italia. Antonio Lacorte, un talentuoso brindisino che, sicuramente, in futuro, ci riserverà altre belle sorprese. Anna Consales