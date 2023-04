DALL’1 MAGGIO SETTIMANA DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA

Settimana della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

1 – 8 maggio 2023

La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, si trasforma nella “Settimana della Croce Rossa” che va dall’1 all’8 maggio con eventi che celebrano il lavoro di tutti i volontari, sempre in prima linea per essere accanto alle persone vulnerabili.

Durante questa settimana sono previste delle attività che mettono in evidenza parte del loro lavoro.

Questi gli appuntamenti più significativi:

Lunedì 1 maggio presso il Parco del Cillarese, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 sarà allestito l’Ospedale dei “Peluches”, un simpatico “Ospedale da Campo” dove tutti i bambini potranno portare i loro pupazzi, non più in perfetta forma, per essere “curati”.

Giovedì 4 maggio , con inizio alle ore 19:30, presso il Salone della Provincia di Brindisi, si terrà il concerto per flauto traverso e chitarra “La musica per l’umanità”, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose

Sabato 6 maggio presso Piazza Vittoria, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nuovo appuntamento con l’Ospedale dei “Peluches”

Domenica 7 maggio , dalle ore 10:00 alle ore 17:00, sul piazzale Lenio Flacco, i Volontari della Croce Rossa Italiana metteranno in atto alcune simulazioni di infortunio, malore o arresto cardiaco, mostrando alla popolazione come effettuare un intervento per garantire un primo soccorso rapido ed efficace.