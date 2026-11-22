Ecco la denuncia delle undici famiglie:
In data 21/11/2026 l’energia elettrica presso la mia abitazione in Strada per Caputi, Brindisi, è saltata ripetutamente nel corso della giornata.
Tale evento non è isolato. Le interruzioni si ripetono ormai ogni 3 giorni, per diverse ore al giorno, da mesi.
Il disservizio è già stato segnalato in precedenza, senza che il problema sia mai stato risolto in modo definitivo.
Si evidenzia che il disservizio non riguarda solo la mia abitazione, ma tutta Strada per Caputi, dove risiedono circa 11 famiglie, tutte interessate dalle medesime interruzioni continue.
A causa dei continui sbalzi di tensione e delle interruzioni, le famiglie residenti lamentano danni a:
- condizionatori d’aria bruciati
- pompe sommerse bruciate
- frigoriferi andati in tilt
- generi alimentari deteriorati per mancata refrigerazione
CHIEDO PERTANTO:
L’intervento urgente e tempestivo per la verifica e la risoluzione definitiva del guasto sulla linea in Strada per Caputi.
Si comunica che, qualora il disservizio non dovesse essere risolto in maniera tempestiva, tutti i residenti di Strada per Caputi, circa 11 famiglie, si recheranno lunedì mattina da un legale per richiedere il risarcimento del danno causato da Enel per disservizio elettrico.